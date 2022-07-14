新開日本料理　傳統西日風都有

高質美味的日本菜，在本地一向有市場，近日有多間不同種類的日本餐廳開業，美味手卷、和風鍋物、矜貴和牛等傳統菜式固然吸引，另外又有西日混搭風味，讓味蕾嘗新，大家要把握機會試菜。

新派手卷

方便美味的手卷，可以配搭不同食材。尖沙咀開設的新派型格日式手卷概念店OOMAKI，以悠閒和室裝潢配即叫即製的手卷。店子選用高級海鮮、日本產紫菜和北海道用雪水權溉的壽司米，打造多款創意配搭。OOMAKIの卷選用北海道產海膽配三文魚籽和吞拿魚腩蓉，口感豐富。三重吞拿魚腩卷內有魚腩、魚肉和魚蓉，三重滿足。其他還有蟹肉蟹膏蘆筍卷、火炙燒鵝肝卷、香葱和牛卷、海藻蔬菜卷、帶子魚籽卷、彩虹魚生卷和龍蝦沙律卷等。除此之外，店內亦有不同的美食供應，包括和食盒、和食壽司卷盒、刺身丼、拉麵和鍋物等，最後來一口抹茶系列甜品，最是滿足。由現時至7月24日，客人惠顧餐廳並追蹤店子社交平台，可免費獲指定手卷1份。

高質食材

高級超市售賣的食材，質素自然有保證。銅鑼灣新開的日式料理餐廳MIKURA by city’super，主打健康料理、鍋物和地酒。選用的食材經嚴格挑選，如博多屋豆乳、山形縣A5和牛乙女牛和茅乃舍高湯等，打造出特製蒸ShabuShabu鍋、博多屋豆乳鍋、金平牛蒡沙律、6色彩魚生飯及和田萬黑芝麻布丁等多款美食。同時間，餐廳會供應超過70款從日本各地搜羅的清酒，讓客人自行來個清酒配對。由現時至8月31日，指定會員惠顧餐廳，可享9折優惠。

日法混搭

除了傳統的日本菜，坊間亦有不少混搭風料理，鰂魚涌開設的西日料理店Kõen，主廚結合日法的烹調和擺盤風格，炮製一系列的美食。當中包括生牛肉薄切伴和風沙律汁 、幸圓極上壽司盛合9貫 、炸廣島蠔伴檸檬醬、脆炸墨魚嘴伴七味蛋黃醬和池魚仔，有選用秋田米製作的五色丼、海鮮丼、赤身吞拿魚腩蓉丼，主菜有慢煮紅酒油封鴨腿配自家製雜莓汁、黃金蟹肉萵筍忌廉蟹籽扁意粉和香煎八爪魚壽喜燒意大利飯。甜品有人氣的士多啤梨芝士奶蓋牛角包窩夫、玉桂蘋果牛角包窩夫、宇治金時刨冰和各款芭菲，清涼又消暑。

西日料理

日式小菜和西班牙Tapas作Crossover，可能會帶來驚喜的化學作用。灣仔香港明怡美憬閣精選酒店的TANGRAM主打和風西班牙小食「Japas」，美食滲入日式元素，包括酸橘汁醃油甘魚、慢煮和牛配柚子汁和烤飯糰配溫泉蛋等菜式，當然少不了日式串燒來佐酒。午餐便當的組合，以廚師發辦作靈感設計，每款包括3款美食。西式便堂有生牛肉沙律、紅鯛配西班牙香腸醬和炸意大利青瓜條配芝士等。亞洲風味便當有川味雞肉、海鮮燴飯和韓式烤牛肉等配搭，甜品有宇治抹茶泡芙或朱古力心太軟等，而且還不定期轉款，保持新鮮感。