當袁文傑遇上開胸尹詩沛　表現淡定發揮水準

藝人袁文傑在無綫劇集《童時愛上你》中經常發火鬧人，在昨晚一集入面對飾演老竇的胡楓開拖，袁文傑衝入廁所跟對方對質，並力竭聲嘶怒吼，袁文傑坦言鬧交鬧到攰：「好多戲都要用好多力氣去鬧人，情緒要繃到好緊，起伏都好大。」提到與前輩胡楓在劇中有不少對罵戲，袁文傑直言不太緊張：「我哋拍第一場戲就已經要鬧交，嗰時雖然未係太熟，但一埋位就已經要互『𡁻』；之後大家慢慢熟落咗，感覺完全唔似第一次合作，佢真係好好人。」雖然兩人在劇中不咬弦，但現實中非常投契，皆因同樣熱愛足球，袁文傑說：「佢平時傾偈都好風趣幽默，最記得有一次放飯時佢同我傾波經，佢講番以前啱啱出道時都有入場睇足球，佢懷緬一番時，我又可以和應吓佢，大家變得更加投契。咁啱嗰段時間要拍啲感動嘅戲，大家有共同話題對整個事情都有幫助。」

另外，他與尹詩沛亦有不少對手戲，面對開胸露出事業線的尹詩沛，袁文傑表現專業未有受到外來因數而影響水準的發揮。另外，倪嘉雯「閃現」亦有驚喜，曾於處境劇《愛．回家之開心速遞》中憑飾演記者彈出的Carmen，今次在《童時》升呢為新聞之花。