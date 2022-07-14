M2版MBA率先開箱　有舊版都要入手？

Apple上月發表全新M2晶片時，曾同步發布搭載機13.3吋MacBook Pro及13.6吋MacBook Air，前者早於6月24日開售，而更受注目的後者也鐵定在明天（7月15日）上市。在Apple HK的幫助下，東網率先取得真機，一於為大家極速開箱。

首先外觀上M2版MBA已較2020年M2版有很大分別，雖然沿用全鋁金屬機身，但體積就減少了20%，厚度由161mm大幅減至113mm，放入書架仲薄過一本雜誌，相當誇張！今代顏色有午夜暗、星光、太空灰及銀色選擇，受測的午夜暗為全新色，顏色較太空灰更深，予人一種神秘感。鍵盤沿用78鍵的背光精妙設計，惟上方功能鍵由長變方，按壓面積更廣，連帶Touch ID按鍵也放大了，加上中間新增了對應指紋的圓形坑紋，觸感實在不少，可謂小改變大改善。

新機屏幕由13.3吋Retina升為13.6吋Liquid Retina，配備P3寬廣色域，支援10億種顏色及原色調技術，具備500nits亮度，比以往提高25%。實測在高光下屏幕依然明亮，顏色亦飽和鮮艷，美中不足是側看屏幕頗為反光，而且依舊有易沾指模的老毛病。另外，今代全新四喇叭音響系統完全隱藏在鍵盤與顯示器之間，在鍵盤兩側的喇叭孔也被消失，令外觀更統一美觀之餘，實測立體聲輸出比舊版有更佳分離度，人聲亦更清脆悅耳。

效能是小記最關心的部分，此機所用的M2晶片備有新一代8核心CPU、高達10核心GPU、16核心神經網絡引擎，配備100GB/s頻寬、更快速的統一記憶體，以及採用先進技術，例如安全隔離區及支援 ProRes編碼及解碼的高效能媒體引擎。測試機為8GB RAM版本，比較對象則為同樣內置8GB RAM、2020版M1晶片的MBA。在《Geekbench 5》測試中，新機獲得單核1,930、多核8,979分，舊機則分別有1,742及7,673分，可見新機效能有明顯進步。再跑《3DMark Wild Life Extreme》，新舊機有5,671分及4,498的分別，反映繪圖效能有所改善。另外新機沒有內置風扇，操作完全無聲，長玩半小時機面只有26.2°C，完全不燙手，發熱量奇低。

最後，今代MBA改用MagSafe充電，藉此騰空兩個連接配件用的Thunderbolt 連接埠。提到充電，受測機沿用30W USB-C火牛，果粉入手時可升級35W雙USB-C或67W USB-C版本。總括而言，2022年版MBA由外形、纖薄度到整體效能都有改善，無論之前有否舊版都值得考慮入手。