青井春 作弊級I奶神BODY

為咗喺競爭中脫穎而出，有唔少人會嘗試作弊，特別係打機嗰陣，等自己喺對決其他玩家時可以取得壓倒性優勢。原來喺日本寫真界都有女優因為外在條件太過屈機，被人覺得有「作弊」之嫌，好似今年24歲嘅青井春，樣又靚、身材又正，因而贏得「作弊級神BODY」嘅稱號。

架生勁吸睛

講到日本寫真界嘅大波靚女，小弟第一時間諗起染谷有香，同埋百足咁多爪嘅鈴木富美奈，但前者神龍見首不見尾，後者又因工作太忙，寫真作品唔多，所以外在條件同樣正到啪啪聲嘅青井春，近年漸漸成為傳媒最睇好嘅寫真女優之一。童星出身嘅春妹，6歲已開始擔任兒童模特兒，眼見藝能圈有好多發展嘅可能性，所以一直冇離開過，2017年仲以藝名「はるかぜ.」拍寫真添。講真春妹個樣確係生得幾靚，身材就更吸引，一來身高唔算矮，二來肉地夠白夠嫩，最重要係嗰對I奶好夠分量，換轉喺打機界入面，真係要作弊先可以擁有咁屈機嘅架生。

努力為個妹

青井春有咁正嘅天賦本錢，除咗贏得「作弊級神BODY」嘅稱號，亦有人以「寫真界絕品比例BODY」嚟形容佢，甚至視佢為「寫真界之未來」！其實青井春自從喺2020年改用現有藝名，隨即平地一聲雷，廣為觀眾認識。不過，春妹喺成名之後，一度因放縱食欲，搞到身形愈嚟愈肥，搞到2021年要暫別寫真界一段日子進行減肥，好彩佢已經成功操番弗，近期更積極拍寫真。話時話，春妹嘅野心都唔細，除咗想喺日本藝能圈發光發熱，仲有意去韓國發展演藝事業，佢喺一次訪問中透露，自己咁努力工作，某程度上係為咗屋企人，特別係想賺多啲錢畀妹妹修讀專門學校喎！人又靚，心地又好，春妹真係好抵錫呀！