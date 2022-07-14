MIRROR大細超︱Ian插隊出新歌Jeremy成犧牲品　花姐被「炸爆」

人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）近日被爆黑歷史，有指因個人修養及臭脾氣得罪公司，結果新劇《季前賽》戲份被削減，Ian亦曾埋怨公司未有為他落力谷新歌，不過事件擾攘一輪後，Ian似乎已扭計成功，宣布將於明日(15日）發布新歌《Distance》，與同門COLLAR同日推出新歌，趕及於本月底舉行演唱會前面世，連花姐亦有於社交網留言為他谷宣傳，並憑歌寄意寫道：「這段距離曾經令人感到沮喪，但相信大家肯一起踏前，很快就會將二人拉近。」

一直有指MIRROR有上下弦之分，Ian一直屬於上弦，但被指是MIRROR下弦成員的Jeremy（李駿傑）早前已預告將於本月中出新歌，據知MV亦一早完成，但有關方面卻一直未有公布實際日期，如今Ian偏偏突然出新歌，明顯是搶了Jeremy的出歌檔期，眼見偶像無辜成為犧牲品，一班Jeremy鐵粉相當不滿，紛紛炸爆花姐社交網，花姐為免事件再發酵，表示會為Jeremy出歌來安撫他們，而Jeremy亦於社交網限時動態以「Soon」回應，似是暗示新歌亦快將面世。