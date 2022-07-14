七仙羽佛堂遭人撳鐘仔：過門都係客會唸經畀佢聽　

堪輿學家七仙羽今晚（14日）在九龍灣舉行棟篤笑騷，七仙羽對拍檔豪Dee特別另眼相看，原因2人曾經一起拍網片，豪Dee扮張敬軒（軒仔）表情生鬼有趣，七仙羽讚他眼大大，似足軒仔，笑言：「我見唔到下世老公，佢好忙，今世見住豪Dee先，佢易啲。」

七仙羽稱棟篤笑會提及感情和佛堂樓下的一樓一的故事，自爆經常有嫖客撳錯她的鐘仔，她說：「我會順便接佢入佛堂，普渡眾生，話晒過門都係客，會唸經畀佢聽，聽完冇晒慾火，乜嘢情緒和慾火都熄晒，總共接咗十幾個嫖客，外籍人士都有。」她同其中1位外籍嫖客傾偈，對方稱老婆不能滿足他的性需要，師傅遂出招拯救嫖客，她說：「我話唔信，老婆咁靚又有個仔，叫佢唔好搵藉口，唔好再嚟，否則我影佢相放上網公審。」問到師傅為何不拯救鳳姐？她說：「我有，有個60幾歲嘅，我叫佢唔好再做，年紀大染到性病點算，佢依家轉行做按摩。」由於佛堂位處的唐樓貼滿經文，她稱嫖客來到都會寒一寒。更有善信向她反映，原本想自尋短見，睇完《七福星》後，就打消念頭。另外，師傅透露忙於為下月舉行的《唱笑會》練舞，搞到腰酸背疼。豪Dee笑稱偷看過師傅練舞，感覺值回票價。