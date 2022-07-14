好色農家女　慾火焚身

城市生活節奏急速，令唔少男士都對農莊生活好嚮往，事關可以返璞歸真，優哉悠哉咁享受人生，而喺四仔世界入面，農村更加係一個引人入「性」嘅地方，皆因好色農家女梗有一個喺左近！

怨婦登場

3位嬌娃坐擁超大農場，卻被老公冷落，深閨寂寞下會發生乜嘢事？呢套由Lesbea製作嘅四仔作品《Game of Sensuality》，就畀到大家一個幻想空間。影片搵嚟Stacy Cruz、Nancy Ace、Zazie Skymm等多位貌美脫星演出，佢哋有個共通點就係好波之餘，個個都係真材實料。故事講述呢班空虛又寂寞嘅農家怨婦，某日搞咗個女士派對，突然有班小鮮肉意外嚟到農場，結果喺乾柴烈火下，連場情慾激戰隨即展開。

艷女發姣

農村姑娘通常畀到人清純嘅感覺，而由Wicked Pictures製作嘅《Farm Girls Gone Bad》，就話畀大家知乜嘢叫密實姑娘假正經！影片由四仔名導Jonathan Morgan主理，講述天后級脫星Tasha Reign飾演嘅農場主人，喺經營農場前係一名艷舞女郎，一心諗住過平淡生活，期間有唔少艷舞女郎都喺退役後投靠咗佢。不過，以往過住精彩性生活嘅Tasha，慢慢覺得肉體空虛，於是開始勾引男人到農場曳曳。一眾艷舞女郎目睹場主嘅火辣性生活後，慾火再次被燃起，齊齊喺農場玩到香汗淋漓。

色誘下屬

故事同樣發生喺農場，呢套《Farm Fresh》嘅劇情算係幾特別，片廠Wicked Pictures可謂落重本，唔止包起一個農場作為拍攝場地，仲搵嚟眾多天后級脫星參演。故事講述索女Natalia Starr夢想成為農場主人，於是收購咗一個巨大農莊，卻遇上舊員工抵制。為咗令農場有效經營，佢竟然出動色誘呢一招，搵嚟多名索女引誘一班男員工，等佢哋甘心為自己賣命，究竟呢招有冇效？留待大家慢慢睇。