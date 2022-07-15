【是日通勝】

農曆六月十七

壬寅年 丁未月 己巳日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、開市、祈福

忌：除服、安葬、遠行

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、4、23、31

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：財運特別好，易有意外收穫，但不可太貪心。

金牛座：享天時地利人和，事業發展可望更上一層樓。

雙子座：求財要循正途，鋌而走險有可能令你惹官非。

巨蟹座：謀事忌粗枝大葉，忽略細節易衍生大堆問題。

獅子座：好人有好報，保持一顆善心可讓你遠離霉運。

處女座：生活無憂，理財有道，投資方面可乘勝追擊。

天秤座：愛情運稍遜，擇偶要謹慎，人品好最緊要。

天蠍座：運勢平平，人緣稍遜，戴水晶戒指對你有利。

人馬座：事業運不錯，沒有甚麼阻滯，表現受到肯定。

山羊座：不乏與人互動的機會，保持笑容十分重要。

水瓶座：幸運指數排第尾，待人接物不可太斤斤計較。

雙魚座：有些事難獨力處理，最好找人幫你一起解決。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 偏財旺

（跌）豬 多阻滯

鼠：事業運較好，多與人合作，無往而不利。

牛：遇強愈強，在職場上表現自己易獲佳績。

虎：財運下跌，做事忌粗心大意，以免破財。

兔：愛情運強，跟伴侶心有靈犀，甜在心頭。

龍：好運降臨，從事銷售業務易獲客戶信賴。

蛇：易有一見鍾情的艷遇，單身者好好把握。

馬：當局者迷，多請教長輩，做事得心應手。

羊：激動沒好處，毋須因別人一句話而扯火。

猴：偏財旺，有意外進帳，不妨請家人吃飯。

雞：創意澎湃，利事業發展，可獲上司賞識。

狗：財運不錯，收支平衡，毋須為錢銀操心。

豬：是日沖煞，諸事不順，獨斷獨行易犯錯。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

南韓總統坐牢之迷

南韓總統每當下台之後，除非仙逝，否則必然坐牢。這是全世界都知曉之事，被認為最危險的工作，在世人眼中，真是一個笑話。

一朝天子一朝臣，人一走，茶就涼。這三千年的中國古話，時至今日，還是新鮮不沾塵。高麗國的家天下，到分家為南韓、朝鮮兩國。北方朝鮮還保留家天下，南韓已改變為輪替統治，或是將來形形式式的統治。站在風水立場來說，其中心學理是如何研究？

南韓總統辦公室青瓦台，坐北向南，於羅盤的二十四山上，是坐子向午。青瓦台後龍也是在正北方子位，於風水上犯了本山來龍之大忌，意思是說父母山之來龍在子位，其墓穴或屋宅，不能坐子向午這個坐向。因為龍脈力量強，不可以直線承受，直受來龍之氣是大凶，影響青瓦台風水，其凶之一。

風水理氣，大家在照片上，可以看見青瓦台的山頂，風水上叫入首位，是在子位，於排龍上，是破軍星，其凶之二。青瓦台的左方青龍位，山與屋太過接近，青龍有如太山壓頂之勢，其凶之三。

青瓦台還有沒有其他之凶，於地圖與照片未可知，要到現場觀看才可知。單是以上三點之大凶，可知青瓦台之風水有問題，亦是總統坐牢之迷。