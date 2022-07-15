賽前大熱︱劉雅瑟勢衝金像影后　任達華送大禮加持

今屆金像獎如箭在弦，影后之爭相當激烈！曾獲影帝謝霆鋒與林家棟激讚、被視為賽前大熱的英皇女星劉雅瑟，日前再獲另一影帝任達華「送大禮」，為她拍攝一輯型格寫真，以行動支持小師妹。他睇好雅瑟做影后，讚她於電影《智齒》的表現無懈可擊！

《第40屆香港電影金像獎》將於本月17日在九龍灣國際展貿中心舉行，今年「最佳女主角」戰況激烈，於電影《智齒》表現亮眼的劉雅瑟越級挑戰內地影后鞏俐及惡鬥《梅艷芳》的王丹妮，勁敵如雲，幸雅瑟的超水準表現贏盡口碑，更獲一班影帝「護航」支持，除曾獲拍檔謝霆鋒、林家棟讚賞外，日前任達華更以行動支持同門小師妹。病後初愈的他特別當上「星級攝影師」，於中環石板街為雅瑟拍攝型格寫真，高溫下在街頭走來走去，大汗疊細汗睇位影相。

帶出60年代感覺

任達華表示選擇地點及相片用色都花了不少心思：「石板街係香港其中一個著名地標，雅瑟係北京人，我想佢了解香港特色；至於用色方面，我覺得雅瑟係一個好有獨特性格嘅女仔，佢嘅特質，其他演員唔能夠複製，所以我想拍一輯帶有60年代味道嘅照片，用色會偏向綠調，希望將佢獨特嘅一面呈現。」

談到影后之爭，曾憑《智》片奪香港電影評論學會「最佳女演員」的雅瑟被指呼聲高，任達華大表認同，大讚對方將女主角的悲慘身世及經歷演得淋漓盡致：「我覺得佢喺《智》片嘅表現可謂無懈可擊，祝福佢能夠一擊即中成為影后。」

深得不少前輩支持，雅瑟當然開心，自入圍金像獎後工作有增無減，戲接戲的她將與「宇宙最強」甄子丹合作，參演億元鉅製《天龍八部之喬峰傳》，她亦跟任達華剛拍畢一部大型警匪片。對於任達華為她拍型格寫真，雅瑟笑言：「真的非常開心能讓華哥這樣的前輩幫我拍攝照片，很感謝他對我的寵愛。（覺得前輩如何？）我一直很佩服他演甚麼像甚麼，他是好演員，我簽進公司就一直期待能跟他演戲。還記得第一次見華哥，是他來電影《海關戰線》探班，我主動跟他打招呼，他是超級隨和的人，還有誇我。被前輩誇獎真是開心的事，而且沒有想到很快我們就出現在同一部作品。」

冇信心攞「最佳衣着」

問到頒獎禮愈來愈近，心情如何？她表示：「之前每一次被人問，我都貌似沒有甚麼感覺。但臨近了反而有一點害怕，害怕是因為我很久沒有參加過公開場合的活動了，我害怕這樣隆重的盛會、怕尷尬，不知道應該做甚麼、說甚麼、手往哪裏放，確實是有一點慌張的，哈哈。」她自爆未選定戰衣，對金像獎的「最佳衣着獎」沒有信心，早已決定「棄獎」。

王丹妮成攔路虎？

另邊廂，今年與劉雅瑟同屬影后大熱的王丹妮，與謝君豪完成新戲後，即為《金像獎》宣傳，今日與影帝候選人之一的梁仲恆出席《金像獎》拜神儀式。