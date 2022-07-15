波波密語︱李亦喬爆娛圈潛規則　慘遭老闆借醉捉入房...

《繽FUN星網》新推出泰國地道美食平台After5特約節目《波波密語》，繼續由36E「無綫性女」黃婧靈（波波）獨挑大樑做主持，今集邀得「牛雜妹」李亦喬（Monnie）上陣講私密Girls Talk，兩女歎住紅酒傾心事！

以牛雜檔太子女身份先後兩度參加選美，雖然均失敗而回，但心口掛於勇字的Monnie，與其36C上圍一樣進擊，決意繼續闖娛樂圈，身材出眾的她對於圈中潛規則，坦承有過類似經歷，兼且是新鮮滾熱辣近期的事，對方更瞄準Monnie於醉酒狀態下「出手」，非常猖狂，她說：「呢個人係某公司嘅老闆，當晚大家飲咗酒，佢突然捉咗我去一間房，之後表白話好鍾意我，話想開幾多戲都得，叫我珍惜呢個機會，仲撳住我...」Monnie講到繪影繪聲，波波聽到眼都凸，還八婆上身追問老闆真實身份！

而仍深中泰劇毒的波波，今集繼續向泰國華僑「年糕」偷師，於《Thai多嘢講》環節惡補泰文，不過由於未掌握到發音竅門，故波波仍然以粗口式泰文示人，搞到「年糕」不懂招架，轉陣於《Thai易COOK》環節教她炮製泰國食品。