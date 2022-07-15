謝霆鋒化身型男食神　食炸雞舔舔脷大嗌：Juicy！

向來Chok到爆嘅謝霆鋒，不時會喺社交平台同各位粉絲開心share日常生活。最近，佢化身形男食神帶大家去到北京光顧越南河粉店。今次任務係要做個專業食評家。佢當日打扮低調，只不過着咗一件黑色嘅風褸同埋寬鬆運動褲，仍然抵擋唔到佢嘅魅力，星味十足。

今次佢推介四道食物，對於食嘢咁講究嘅佢，梗係每一個步驟都要相當仔細咁樣同大家分享，食嘢都係一定要有要求嘅。佢第一道介紹嘅食物就係越南春卷，佢講明食春卷嗰陣一定會配辣醬加生菜大啖啖食落去，見到佢食副食相就知道佢有幾咁享受。當佢喺度品嘗美食期間，餐廳播放一首好輕快嘅歌曲，佢都忍唔住受到音樂嘅感染，跟着歌曲節奏搖頭，仲講咗一句「我依家好興奮」。

當佢食第二道食物炸蝦球嘅時候，佢突然瞪大眼睛手舞足蹈，舉起手指公大讚，相當有趣！第三樣食物就係人人都會鍾意嘅炸雞，當佢食炸雞嘅時候成個細路仔咁，感覺就好似攞住支波板糖一樣，食到舔舔脷，回味無窮。佢仲話今次啲炸雞一啲都唔油，忍唔住都要講返句英文「Juicy」。最後一道食物就係重頭戲嘅火車頭，佢一見到火車頭呢度餸菜一嚟到嗰陣，又再次瞪大眼睛化身暖男提醒各位啲肉如果未熟仲係粉紅色，就一定要浸落個湯嗰度，等到熟先好食，食火車頭一定要落勁多辣椒！最後完成任務，佢喺街頭嗰度望住鏡頭擺出勝利手勢，呢間店評分兩個「鋒味」！