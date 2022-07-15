中國通！John Cena流利普通話力推國產辣椒醬　

好多歐美紅星都精通多國語言，其中近年轉戰影壇的美國前摔角巨星John Cena原來連普通話都識講！

John懂一口流利普通話的原因與他以前份工「摔角職業」有關，幾年前世界摔角娛樂公司（WWE ）打入中國市場，而當時John就花4年時間學講普通話。2016年6月，John出席記者會時就全程用普通話發言。除了愛「煲冬瓜」之外，他更有個女性化的中文名「「趙喜娜」。John愛中國愛到幾年前到中國拍戲時更於社交網站拍片向fans推薦貴州出品的一隻著名辣椒醬，而他更於片中全程講普通話。他說：「呢個唔係廣告。我同隻辣椒醬公司冇任何關係。但我認為好多中國人都鍾意呢隻醬，我嘗試溶合中國文化。」

不過去年John宣傳主演的荷里活電影《F9狂野時速》（Fast and Furious 9）時就口快快指「台灣是第一個看到該片的『國家』」。事後他即在社交網上傳片段就言論用普通話道歉，並強調「我愛，更尊重中國跟中國人」。內地網民對他的道歉持兩極態度，有網民稱他可能不熟悉大陸的國情才講錯說話，但也有網民認為其宣傳時有「兩幅面孔」。

除了「趙喜娜」之外，擁有中國人血統的荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）原來亦在美國及上海學過普通話。不過他的普通話水平只屬「半桶水」。不過曾與周潤發在電影《血仍未冷》（The Replacement Killer）中合作過的美國女星美娜蘇雲奴（Mira Sorvino）就唔同，她曾在哈佛大學主修「東亞研究」學普通話，而她後來更在北京大學進修普通話。2014年，她受訪時曾被問及其普通話水平時，她就以普通話回應：「馬馬虎虎」。