火燒都唔溶！1杯雪糕11種添加劑

【特約報道】最近網上流傳一段內地知名雪條品牌的評測片段，網友將一款海鹽口味雪條放置在室溫31℃下近一小時，但雪糕完全沒有融化，甚至用打火機燒也燒不溶，引起網民關注。雖然生產商重申雪糕是天然成分，純粹是由於液體成分較少並添加了食用卡拉膠（由海草提煉）提高黏稠度，所以雪條才能長時間維持不溶化，亦符合國家安全標準，但也引起市民對食品安全的關注。

食品添加劑早已充斥日常食品中，消委會曾測試香港市面二十款預先包裝雪糕及冰凍甜點，只有三款雪糕不含任何添加劑，其餘大多含有乳化劑、穩定劑、調味劑、色素等，更發現當中一款雪糕含有十一種食品添加劑！

食物添加劑有天然和人工製造之分，天然添加劑大多來自植物、動物和微生物，安全度較高，但天然添加劑在精製和保存過程中容易變質，使用上較麻煩，而且價錢較貴，所以大部分食品均使用人工化學添加劑。化學添加劑質素相對穩定和價錢便宜，但已有多項研究發現，長期食用會有害身體。例如消委會測試中部分雪糕含有的E102檸檬黃、110日落黃及E160b胭脂樹橙等，均為人工合成色素，檸檬黃的原材料來自石油，曾一度被認為與兒童過度活躍症有關聯。

之前外國亦有初步研究發現乳化劑與炎症性腸病有關。研究人員將食品添加劑「carboxymethyl cellulose (CMC)」及「Polysorbate 80(P80)」加入實驗老鼠的飼料，其後實驗老鼠腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。慢性發炎，如同全身都在放火，會令身體機能衰退，不但容易造成疲倦、老化、賀爾蒙失調、代謝放緩，更會導致各種疾病。相關研究刊登於《自然》期刊上。CMC及P80於食品成分表中分別標示為E466和E433，常用於須定形或長期保鮮的食物如雪糕、果凍、糖和花生醬。

食物添加劑被廣泛應用在食品製造，安全性也被FDA認證，但它們未必真如我們所預想的那麼「安全」。肝腎難以分解排走這些化合毒素，日積月累，易對身體造成損害。所以三十多年來我主張簡單飲食、積極排毒，並定期透過高酵素飲食和飲用排毒酵精酵精，來個腸道大掃除，將身體毒素循糞便、尿液、汗液離開身體，盡量減少毒素積聚體內的時間。

火燒都唔溶的雪糕，不想用自己和家人的健康去做人體實驗，就要小心選擇，或者不妨自製雪糕，比想像中簡單，有得食又有得玩，一解雪糕癮又相對健康。

排毒酵精：含高濃度酵素精華，可增強代謝，促進排毒；更獲香港浸會大學SCCL【臨床研究證實】，飲用後體脂肪率(BMI)、體重、皮下脂肪全面下降，100%受訪者認同能改善排便狀況。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。