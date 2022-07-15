【周末室內活動】兩大人氣插畫角色　前後腳到港！

周五真的很興奮！因為馬上就要迎來每周回血的小假期，無論是面對高達攝氏35度的地獄高溫，還是不便於行的下雨天，最穩陣就是安排精彩的室內活動，無論想打卡、逛市集，還是靜靜地睇展覽、參加工作坊都是好節目，仲有從外地到港的人氣插畫角色，都咪話唔心動！

【體驗耍廢日常】

耍廢都可以是一種有價值的生活態度。「海港城・美術館」正舉行《只想無所事事Mr.Donothing 香港展覽》，展出12幅歷年精選作品，由韓國設計師曹熙載（CHO Hee-jae）透過插畫主角Mr.Donothing呈現出各種慵懶生活，告訴大家「甚麼都不做」（Doing nothing）的生活態度，鼓勵大家放鬆自己，平衡工作與休息，找到喘息空間。

設計師特別為是次展覽全新創作1幅以維港夜色為主題的作品，大家欣賞作品之餘，亦可選購近50款限定精品，包括Mr.Donothing模型公仔、白陶擴香器、Tee、鴨舌帽、貼紙及海報等，鼓勵大家正面實踐耍廢人生；展覽將持續至8月11日。

同場仲可以去埋全球首間MOLESKINE CREATE’N’GO 期間限定店，店內不但獨家發售兩款期間限定的品牌紀念品，更特設「個人體驗專區」提供個人化服務，另外還有流體藝術工作坊及與The PORTER 進行聯乘設置MOLESKINE x The PORTER Coffee Corner，鑽研了兩款以藝術作靈感啟導的專屬咖啡特飲，一次過滿足你多個願望，期間限定店會開業至9月4日。

【走入貓貓世界】

貓奴注意！台灣人氣插畫角色「阿喵菜市場」首次踏足香港，與太和廣場聯合推出慢活‧大埔「阿喵帶你遊花園」主題活動，以一系列可愛有趣的藝術插畫，令商場變身「喵星人」樂園。

插畫以大埔著名景點和日常生活場景為主題，配上大埔區一年四季的花卉作點綴，設計充滿生氣。另外場景設有寵物專屬的最佳攝影位置，於指定日子來到廣場並即日消費任何金額，更可參與主子專屬的「寵物寫真館」快閃拍攝活動，有專業攝影師為你及毛孩拍攝溫馨的即影即有照片。

此外，場內更有期間限定的「阿喵藝術廊」，展出許多阿喵的藝術畫作，打卡、賞畫兩不誤。節目仲未完啊，由即日至7月31日期間特設綠色好物市集，售賣不同的綠色生活產品，集有機食品、療愈小品、手作元素於一身。逛商場之餘，掃描廣場內宣傳品上的二維碼還可以免費下載插畫師特意設計的多款專屬手機桌布，驚喜不絕。