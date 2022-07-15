Doja Cat拍片寸安芭赫德即被網民狙擊

美國性感天后Doja Cat近期成為「負皮天后」，早前她因拍片公開批評《怪奇物語》（Stranger Things）「人氣王」Noah Schnapp而被鬧爆。話口未完，她近日拍片惡意模仿女星安芭赫德講說話而再度被網民「公審」！

Doja在視頻社交網素顏拍片開安芭玩笑，模仿她早前在與前夫尊尼特普（Johnny Depp）的官司作供時說話：「我隻狗踩中隻蜜蜂。」片段公開後，她即被網民狂插指她「殘酷兼過火」，亦有網民留言指摘她：「Doja模仿安芭一啲都唔好笑亦從來唔覺得咁樣係好笑。我在乎你企喺邊面，咁樣取笑安芭令人作嘔，如果你唔認同，你就係好恐怖嘅人。」而Doja後來知衰亦將片段刪走。

另方面，自從Doja上星期拍片批評Noah為「叛徒」之後，她的社交網即流失接近20萬個跟隨者。相反，事件發生後，Noah在社交網的跟隨者人數大增接近100萬人。Noah之前於網上公開她與Doja在社交網的私訊，私訊中她要求對方為她與《怪》劇另一男星Joseph Quinn扯紅線。雖然被Doja狂鬧，但Noah前日（13日）在社交網首度回應事件。片段中她聽住Doja的歌曲並表示自己與Doja目前已和解。並留言說：「各位，所有事情好好，我已道歉，而我仍然有跟隨佢（Doja）、愛佢嘅音樂。冇將事件擺喺心度❤️❤️」