華裔女星吳恬敏因被批評打擊自爆曾企圖自殺

現年40歲的美籍華裔女星吳恬敏（Constance Wu）幾年前憑賣座喜劇《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）成功上位，不過當時她曾被批評未紅先驕，2019年她主演的劇集《初來報到》（Fresh Off the Boat）被宣布開拍第6季時，她竟然在社交網爆粗留言話自己因此而好沮喪，令網民指她似因為拍劇要推戲。更有男記者加入「戰團」留言：「對於同佢近年合作嘅所有人嚟講，對佢今日嘅行為絕對唔會意外，因為佢出名囂張、小氣、刻薄同忘恩負義！」而估唔到就連與她在《我》合作過的另一華裔女星陳靜（Gemma Chan）亦有對批評畀like。從此她被稱呼為「負皮女星」！而昨日（14日）Constance就於社交網留言解釋自己為何3年來沒有拍戲之餘更自爆曾因連番批評而自殺過！

她留言指自己好怕回歸社交網：「因為我差啲因為咁而喪失性命。3年前，我作了一個唔小心嘅留言有關我嘅劇集開新一季，佢激起咗非常嚴重嘅憤怒同互聯網羞辱。」而她表示當時就連《我》的拍檔都不支持她，她說：「我當時對自己嘅留言而感到好沮喪，當我收到一個《我》的女演員拍檔私訊，佢話我成為亞裔美國人社區的禍害時，我開始感到自己唔值得再生存。我係AsAms（亞裔美籍人士）嘅恥辱，而佢哋冇咗我會過得更好。」最後她選擇企圖自殺，幸好朋友發現她之後即送她入醫院。