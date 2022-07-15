天王天后齊發功　聯名系列引粉絲尖叫

音樂圈最近喜事連連，天王天后級別歌手都紛紛公布自己要復出唱歌、推新專輯的消息，讓各位Fans好像過節一樣，超級驚喜！很久沒有推出專輯的天后Beyoncé宣布將於 7月29日推出全新專輯《RENAISSANCE》，釋出的宣傳圖片以一身銀色性感裝束騎在水晶馬上，就像女神降臨一樣！今次她的主理品牌IVY PARK與adidas合作推出IVYTOPIA，系列包括多款服飾鞋履。而Oasis樂隊主唱Liam Gallagher跟adidas攜手打造的最新聯名鞋款Spezial亦即將推出。另外，流行歌手Dua Lipa也聯同PUMA推出第2彈Flutur系列，粉絲們準備尖叫吧！

新專輯與Crossover打孖出擊

Beyoncé自從2016年推出傳奇專輯《Lemonade》備受好評之後，就被樂迷一直期待下張專輯。時隔6年後終於等到全新專輯《Renaissance》，新歌《Break My Soul》確是神曲水準！同一時間，天后主理的品牌IVY PARK與adidas合作推出IVYTOPIA，系列推出4款鞋履，以及超過50款服飾，強調探索大家的無限潛力，系列鞋款與服飾無論在海灘、山脈或是城市都適合着用。延續之前合作的獨特風格，新系列的特色包括非常亮眼的泳裝和日常運動服飾，大部分都具備友好的中性尺寸。鞋履款式包括標誌性的Stan Smith，經過重新設計，採用具有未來感的外觀。新版本的Savage運動鞋綴有流行色，以及有輕盈腳感的針織Ultra Boost。

改頭換面Spezial波鞋

與adidas Spezial創始人Gary Aspden是好友的Oasis樂隊主唱Liam Gallagher，早在4月份就透露即將推出一款Spezial聯名鞋款，並且在演出之中率先亮相，大批樂迷見到之後感到非常興奮。鞋款採用粉筆白色尼龍鞋面，三間使用灰色絨面皮革。而鞋舌上一貫的Logo則換成Liam Gallagher的頭像，選用經典的Bluebird配色。此外，除了白色鞋帶還附有一對灰色鞋帶供粉絲收藏。目前鞋款即將於7月22號於官網上架，想入手就記實日期。

「RAVE」文化與蝴蝶元素

國際流行歌手Dua Lipa與Puma推出的第2次Flutur系列，涵蓋20多件服飾與鞋履。系列靈感源於復古的 「RAVE」音樂文化，該文化發迹地是倫敦，同時也象徵着出生在倫敦的Dua Lipa。系列充滿鮮艷色調，幻彩色的細節和利落的輪廓，飾有代表Dua Lipa的蝴蝶字母標誌；它象徵着過度、蛻變和開端，也標誌着這位音樂家在創作上的蛻變。由Dua Lipa獨家設計的CELL Dome King鞋款，明亮的色調讓人眼前一亮。鞋履設計挑選了粉紅、紫、橙以及黑色作為組合配色，全是致敬「RAVE」派對文化，全部鞋履包括CELL Dome King，以及由Mayze變奏而出的3款Mayze、Mayze Boot和Mayze Metallic，總有一款合Fans心水。