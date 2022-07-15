主題住宿　消閒玩樂好節目

疫情反覆，無阻香港人出街的決心，面對人迫人的街道，不如訂間酒店房來個悠閒住宿計劃，唔使同人迫又瞓到自然醒，加上各式精緻美食及主題活動，可以話係夏日的消閒好節目。

清新意式滋味

夏日炎炎胃口減，品嘗輕盈菜式和冰涼雪糕最合宜。灣仔香港瑞吉酒店由現時至9月16日推出「瑞吉意味夏日」住宿體驗，客人可享受2人早餐，揀選指定餐廳或客房享用3道菜2人晚餐，又或於客房內享用經典下午茶，菜式有布拉塔芝士沙律、經典龍蝦扁意粉、香蒜醬寬長麵、杧果意式奶凍等意式美味，邊吃邊品嘗意大利氣泡雞尾酒。迎賓禮品有夏季限量版瑞吉泰迪熊或泡泡浴球。同時間，酒店和雪糕品牌Venchi合作，住客會獲得2張雙球意大利雪糕禮券及朱古力禮籃（禮籃適用於瑞吉套房，送完即止），讓大家繼續感受意式風味。

親子享樂

每逢暑假，家長都要為子女預備多項節目。尖沙咀馬哥孛羅酒店由現時至10月31日推出「童享玩樂家庭之旅」，包免費3人自助早餐、客房內享用超級漢堡狂熱3道菜晚餐，小朋友可獲贈迎賓禮物，由The Monster Lab提供的1節「Let's Make」親子活動課程，學習製作肥皂、浴球和鬼口水等成品，逢星期日至四入住，可延遲退房至下午4時，讓父母和小朋友盡情玩。

芳香白茶花

悶熱天氣，人多車多空氣渾濁，來點清新花香，提神醒腦。香港尖沙咀凱悅酒店和消毒品牌合作，於現時至8月30日打造出Beauty in the City 白茶花主題客房，精選套房及客房以白茶花和溫泉沐浴作主題設計，床頭有白茶花水彩畫配日式竹編床頭燈，玻璃窗亦貼有標語。浴室配有沐浴乳霜和放上白茶花的木製浴盤。除自助早餐，客人於酒店餐廳及酒吧消費，可以85折優惠享用美食。至於白茶花漾夏日下午茶，甜點有白茶花慕斯、白茶花絲絨蛋糕卷及白茶花玫瑰荔枝杏仁撻等主題美食，讓身心充滿花香。