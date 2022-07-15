敗訴還5千萬人仔　李亞鵬喊冤：從未向對方借過錢

樂壇天后王菲前夫李亞鵬同模特兒女友海哈金喜近月喜迎愛女出世，不過老竇未適應完新手爸爸嘅生活，一轉頭又要官非！李亞鵬同兄長投資一個房地產項目蝕本，估唔到卻投資失利，甚至遭對方提告，要求償還人民幣4,000萬元（約4,510萬港元）債務，雙方2015年鬧上法院後，一審判李敗訴。對此，佢同哥哥李亞煒持續上訴，李亞鵬2018年被列為失信執行名單，限制所有高消費、個人金融活動。

訴訟纏鬥7年，北京市第三中級人民法院近日做出最終判決，仍維持原判，李亞鵬同哥哥不僅須還清4,000萬元，再加上千萬元利息和訴訟費用24萬元，總共須支付近5千萬人民幣（約5,971萬港元），且無法再進行上訴。至於敗訴原因，據悉法院認為李亞鵬兄弟提出嘅證據不足，因此駁回上訴，近期亦將會強制執行判決。

不過有冤無路訴嘅李亞鵬，佢尋日（14日）就發文，強調自己從未向對方借過錢：「一、做為一個公民，我堅決尊重法院判決並積極努力履行。

二、做為一個當事人，請允許我說明：我並未向對方借過錢，只是在項目公司生死存亡之際個人承擔了公司給對方的承諾。

三、感謝對方在過去五年中給予我的涅槃烈火，讓我得以更好的成長，他日相見，拱手作揖，泯笑江湖。

四、感謝一直以來支持和關愛我的朋友們。

人生漫漫 初心不改 正心正念 敬天愛人 謝謝大家的關心！」