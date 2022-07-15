J-Hope開P率先公開新歌　太陽嚴正花齊齊撐場

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）上月宣布成員將輪流單飛出碟，J-Hope打頭陣於今日（15日）推出首張個人專輯《Jack In The Box》，昨晚（14日）他在HYBE事務所的大樓頂樓舉行試聽派對，招待多位音樂人及名人出席，率先公開他新碟中的歌曲，他解釋舉行派對的原因：「我希望讓大家知道J-Hope是怎樣的歌手，是有甚麼風格的朋友。」

參加派對的包括BTS成員RM、Jimin、V與Jin、Big Bang成員太陽、Dynamic Duo成員Gaeko、宣美、Jessi、泫雅與男友E'Dawn、音樂人夫婦Tiger JK與尹美萊、ASTRO成員車銀優、Simon D、Heize、Zico、BIBI、禹元才、嚴正花、金英光、朴敘俊及朴炯植等，現場氣氛似足大型時裝騷，相當熱鬧。

不少有出席派對的藝人都在社交網大晒合照，祝賀J-Hope推出首張Solo碟，但Jin事後就於官方社交平台表示：「我有去的，聽完全部歌曲之後就坐在角落看網絡漫畫，所以完全沒有被影到，認識的人就只有方時赫和Pdogg，所以躲起來了，聽完歌之後就逃走了。」