從「Concept-愛i」到LQ　「瀛」接未來

電氣化驅動、自動駕駛及人工智能，是實現未來移動出行不可劃缺的3大系統。日系龍頭汽車品牌豐田(Toyota) 在這3個範疇上的科技發展，一直都是走在最前。其中在人工智能方面，廠方便分別在5年多前及3年前，先後發表的Concept-愛i及LQ概念車，通過自家人工智能系統Yui增強人車之間的緊密連結「瀛」接未來移動出行。

豐田在25年前量產全球首款搭載油電混合動力的Prius、6年前帶來全球首款氫燃料電池車 Mirai，到2年前公開展示及試乘具備Level 4 自動駕駛技術及自家人工智能系統Yui的LQ概念車，和在今年初發表最新研發成果，成為全球首個完成連續飄移過彎創舉的自動駕駛系統。足見其一直都是快人一步，擔當引領車壇的重要角色。

剛才提到的LQ概念車，其實就是廠方在2017年發表的Concept-愛i進化版，可說是冇Concept-愛i，就冇LQ，所以今次講下Concept-愛i。Concept-愛i是一款搭載Level 4 自動駕駛技術及自家人工智能系統Yui的純電動概念車型。擁有前衞「瀛」格的外觀造型，前後輪採用不同的空氣動力學設計並會透光，其中後輪就以近乎密封的輪蓋。配上兩對上旋式打開、上下玻璃結構的車門，配合會發光和變色的間紋車廂地台板和車門、車頭、車尾的會發光並會呈現不同字組訊息面板等，未來感十足。

車載的自家人工智能系統「Yui」，具備面部表情、肢體動作及情感識別、學習和分析能力，並且能根據駕駛者各方面的狀態，通過視覺、嗅覺、聽覺及觸覺等感官來傳達關鍵資訊，實現與駕駛者甚至行人進行人車「溝通」，配合Level 4 自動駕駛技術，帶來不一樣的安全駕駛體驗。

設計極盡簡潔的時尚車廂，不設中央觸控屏幕及控制台，取而代之是一個會呈現不同功能圖案發光小圓智能觸控裝置和能將一應重要行車資訊投射到前擋風玻璃上是AR抬頭顯示器。處於手動駕駛，車廂地台板會亮起湖水藍色，於自動駕駛時則變成紫藍色。車頭廠徽四周亦會因應手動和自動駕駛呈現出「MANUAL」及「AUTOMATED」圖像。至於，車尾則可透過顯示「TURING LEFT/ RIGHT」或「WATCH OUT」字樣向後方車輛傳達轉彎或警告潛在危險。而當感應到駕駛者行近或離開時，車門上會顯示「HELLO」和「GOODBYE」字樣，相當人性化。