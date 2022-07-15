金像獎︱錢嘉樂唔怕亮相ViuTV　王丹妮型格戰衣爭影后

金像獎主席爾冬陞（小寶）及董事成員錢嘉樂，出席「第四十屆香港電影金像獎」拜神，小寶透露已邀請影帝古天樂及張家輝任頒獎嘉賓，問到日前拍戲受傷的候選人林家棟可會如期現身？小寶表示其傷勢不太嚴重，但出席與否將於明日回覆，身為肇事電影動作導演的嘉樂，指事發當日同場不同組拍攝，但也有留言慰問：「佢話唔係咁大件事，仲話男人係要有啲傷，會好快好番。（係咪傷到個肺？）有啲，撞到氣門。（有冇骨折？）應該冇，等主席擔心吓先，佢責任大壓力就大，因為家棟有兩個影帝提名同編劇提名。（有冇候選人嚟唔到？）個別喺外地同內地嘅，好似鞏俐就嚟唔到。」

對於ViuTV直播金像獎，小寶則坦言對未能掌控的事情不擔心，笑指反擔心與無綫關係友好的嘉樂未能現身，嘉樂對此說：「我同曾志偉以前都試過亮相亞視嘅頒獎禮講廣東話，去唔同嘅台最開心。」問到小寶可有邀請志偉出席頒獎禮？他搖頭表示沒有，就連無綫人也沒有邀請：「唔好生事，搞到咁複雜仲乜，簡單啲單純啲，何必搞尷尬場面出現。」更指今年頒獎禮已兩年合辦，但面對疫情數字上升感頭痕：「真係震過貓王，都計劃過萬一防疫措施再收緊，頒獎禮喺冇觀眾情況下都會繼續，咪當個攝影機係觀眾囉！」

戰衣行型格路線

藝人王丹妮（Louise）和梁仲恆於今屆金像獎分別「起雙飛」提名影帝、后及新人獎，二人出席拜神儀式時，對頒獎禮日子逼近感期待，她說：「感覺好夢幻。（緊張？）我係事後嘅人，當日會享受個騷，之後先會緊張（老公羅孝勇同個女都嚟？）老公會嚟，小朋友就同屋企人喺屋企睇電視。（戰衣準備好？）準備好，會行型格路線，應露嘅地方就露。」

梁仲恆則表示緊張心情來自與Louise表演環節：「有一Part係我哋唱歌回顧已故嘅前輩，因為綵排時間唔多。（咁有冇諗過攞獎？）平常心，隨遇而安，有冇都咁開心。」