靈敢侶情：網上購物的迷思

在網上購物，我習慣用預付卡，這也是一種信用卡，只是「入幾多、用幾多」。平日，我只會在卡內留數百元叫外賣，個人覺得比較安全，既不用定期找卡數，適合我這種忙起來甚麼都忘記的人，也不怕被盜用而未有發現。可是，上星期卻出現問題。

我在一家專門賣護膚產品的網上購物App買了5款護膚品，合共$2,922，夠用半年。付款後，始知要一星期才能送貨，由於我急用，便取消訂購，打算翌日到實體店購買。數分鐘後，App顯示「退款已完成」，便去預付卡檢查記錄：一條數減$2,922、一條數加$2,922，和了數。

想不到在沒多久，便發現這家護膚品店竟在未經我授權、剛好預付卡有足夠餘額在的時候，再次扣走$2756.12，這到底是甚麼數？馬上致電信用卡的24小時熱線，由於我這張是預付卡，錢扣了等同未經同意下用了我的現金，所以，他們即時替我開檔案做記錄，同時叫我盡快聯絡這家店。

然後，等了兩天，始收到這店的回覆︰

一、用電郵回覆時，說︰是信用卡那邊的問題；

二、用Whatsapp回覆，說︰他們「已經退款」，着我找銀行；

三、再用Whatsapp回覆，但改口說︰由於我買了5款產品，暫時只退了1款產品，餘下的4款要等「其他商戶」處理，所以才會有$2756.12這筆扣賬；

四、等了6天，終有電話回覆，說︰他們沒有收過我的錢，是銀行用他們的店名去扣起這筆數，所以是發卡銀行的問題。

一家店，三個客戶服務系統，四個版本的回覆，即是怎麼了？到底哪一個版本才真？好迷惘！到現在，我仍未知道問題在哪，亦不清楚怎樣把錢拿回來……各位在網上購物，必須要小心，但要怎樣小心？真的不知道。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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