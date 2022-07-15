MIRROR演唱會直播門票開售　系統失誤粉絲怒插安排混亂

人氣男團MIRROR將於7月底舉行12場紅館演唱會《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》。由於之前好多歌迷搶唔到飛，主辦單位宣布今日（15日）12點公開發售其中3場中嘅直播門票。不過有唔少粉絲今日搶飛嗰陣，都因為系統失誤買唔到飛。

其後主辦單位喺社交網發文道歉，寫到：「深感抱歉宣布：網上直播門票將延期發售。我們在進行最後測試時，發現銷售系統尚未穩定，為確保購買門票過程順暢，故決定網上直播門票延期發售，我們將把握週末時間進行測試，確保系統運作良好。最新的門票發售日期將會於下星期初更新，大家可於門票發售時段內購票。門票發售時段為開售後至 演唱會直播開場前，晚上8時15分。對大家造成不便，在此再次致歉，我們會努力，將更好的網上直播體驗呈現，Make it happen。」

不過唔少粉絲都相當不滿，認為公司安排混亂，留言鬧爆話：「開賣唔切，唔早少少講，大家都係想睇場Show，鏡粉嘅時間都係時間！」、「請做好測試，做好每個環節，有事用盡所有渠道通知大眾，唔好再害MIRROR，唔好再累佢哋成代罪羔羊。」、「買飛都出事，直播個日點算？」