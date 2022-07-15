【蜜桃成熟時】爆汁水果及香甜糕點

夏日當造水果特別多，仲特別令人回味，因為多是香甜爆汁款式，好似水蜜桃，7月正值當造，而桃、蜜桃與水蜜桃其實指的是同一樣水果，當中又以日本產的水蜜桃最為高質，除了當水果享用，還可以炮製成糕點甜品享用添！

農園直送有保證

要選購高汁日本水蜜桃，除了到精品超市外，一些專入口日本食材的網店也有供應，不少更是超市或水果店所沒有的，好似高級日本食材專門店「哈妃」，每年夏季都會從日本各地搜羅時令水蜜桃抵港，大部分更是當地農園直送，質素有保證。品牌今年引入兩款當造水蜜桃，分別是山梨內藤農園JEWELRY PEACH和八旗農園「あら川の桃」，前者由匠人農夫精心培育，每顆飽滿渾圓圓潤，獨有的香甜味非常誘人，加上果肉柔軟又超甜多汁，是不少識食桃粉必食之選；後者可以說是和歌山最具名氣的荒川桃（あら川の桃），農園有400年歷史，沿用傳統技法加入現代務農科技再配合得天獨厚的自然環境培植，最重要是農主 的職人精神令每個桃都達致圓潤多汁，豐飴飽滿。而「荒川の桃」有不少款式，包括日川白鳳、八幡白鳳、白鳳、清水白桃、川中島白桃、なつつこ、付き合ってかり。小店今年引入的是川中島品種，此白桃屬晚生桃，外形較大，每顆重約270至300克，果肉口感較為結實帶爽脆，甜蜜多汁之餘，零酸感，喜歡水蜜桃的巴絲可別錯過！除了直接雪凍享用外，小店還引入八旗農園出產的桃汁，雖說是汁，但說是果泥更合適，日本標籤寫上「桃とろり」。每包有150克，用上1.5顆桃製作，零人工甜味，與吃桃分別不大；天氣熱更可放入冰格變食白桃沙冰，清甜冰爽，消暑一流。

用量十足又有優惠

素以日本時令水果炮製成高級蛋糕的日本最具規模及歷史最悠久的蛋糕及和菓子連鎖店Chateraise，由即日至8月3日推出「山梨縣產白桃節」，顧名思義用上日本山梨縣出產的白桃入饌，炮製成5款原個及5款件裝蛋糕，必試「山梨縣產白桃鮮忌廉蛋糕」，經典鮮忌廉蛋糕配上大量白桃肉，加上增量奶味鮮忌廉及夾心士多啤梨果肉，香甜美味。喜歡品牌千層蛋糕的就不要錯過山梨縣產白桃千層蛋糕，王牌千層蛋糕底層是鬆軟海綿蛋糕，配上多層富蛋香的可麗餅及鮮忌廉，再鋪上鮮甜的白桃及紅桑子，賣相與食味俱豐。品牌今年更有多款白桃產品，好似白桃果汁酒、白桃果凍及山梨縣產白桃蔬果汁，選擇多多。另外，品牌今年的白桃節同步增設印花收集活動，選購指定商品可以獲得1至2個印花，儲滿10個印花可在分店免費換取1個新鮮的山梨縣產白桃添呢！而加入成為品牌App會員，更可以優惠價選購山梨縣產白桃鮮忌廉蛋糕、山梨縣產白桃芭菲及山梨縣產白桃梳乎厘芝士蛋糕14cm呢！