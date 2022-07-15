本日日本：《星之卡比》30周年　潮物精品可愛爆燈

任天堂Gameboy於1992年推出的橫向捲軸動作遊戲《星之卡比》，憑着易上手又不失趣味的玩法，加上主角卡比圓碌碌的可愛造型，令該遊戲創下售出逾500萬隻的銷量，發展下來《星》推出了多個續篇，系列累積銷量超過3,800萬隻！適逢今年為《星》30周年，日本動漫及電玩周邊產品製造商ensky便剛推出了一系列包含相框郵票等的紀念產品，粉絲們怎可錯過！

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遊戲封面 郵票回顧

這次ensky透過日本郵便局網店發售的《星之卡比》產品系列一共有8件出品，最注目要數利用《星》至今推出的35款遊戲封面及插圖推出2張相框郵票，讓你一口氣重溫《星》的發展軌迹。另有《星》版本的Shachihata Name 9印章，分別有6種圖案、3種字體及6種顏色可選，效果非常悅目。還有卡比鏡餅造型抱枕及毛公仔、張大嘴巴的錢箱和印章座、及一身粉紅色調的卡比劍玉。所有商品採預約生產制，第一輪預約時間為即日起至7月31日，第二輪為8月1日至31日，預定10月起發貨。

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潮牌聯乘 再度登場

近年大受日本女生歡迎的潮流服飾品牌Avail，亦經常跟不同動漫及電玩作品聯乘，並早於4月便推出了《星之卡比》30周年的聯乘產品，不過粉絲們實在太熱情，瞬間被搶購一空。錯過了的朋友也不用失望，事關該系列部分商品即日起至7月17日再次供大家預訂。Avail和《星》的產品種類豐富，包括有男女裝襪子、Cap帽、漁夫帽、頭帶及孖煙囪，當中又以襪子種類最多選擇，可將卡比融入你的打扮當中。

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實用文具 書寫稱心

任天堂直營官方商店Nintendo TOKYO也推出了不少《星之卡比》30周年產品，最近便有一系列文具及雜貨應市，心水推介有印上30周年標誌的Kuru Toga鉛芯筆，它的特點是筆芯會自動旋轉保持筆尖尖銳，並有防止斷芯護套，令書寫更自在輕鬆。另外還有同樣印上卡比30周年標誌Style Fit三色筆，並有一套兩個裝的文件夾、8款鎖匙扣及貼紙，看到眾多表情豐富的卡比，心情也當堂變好呢。