炎明熹錄完《聲生》返港　自爆綵排狂走音：真係形象破滅

無綫正熱播的綜藝節目《聲生不息》，後晚（17日）播放最後一集，炎明熹（Gigi）日前喺社交網發千字長文講到參與《聲生不息》的感受，她大感不捨：「今天，我要離開長沙了，雖然不是說在這生活很久，但就是很捨不得，捨不得所有在這裏發生過的人事物，每個角落……在參加聲生不息節目前，我最想要拿到的東西是經驗，但是在這過程中，我發現除了它，我還擁有了友情，也非常想謝謝大家在我初來步到，即將拍攝的時候跟我一起過生日，真的非常難忘。」

她分享在這101天的拍攝難忘經歷，她自爆於最初綵排時走音，令她相當尷尬：「第1天去綵排的時候，唱《蜚蜚》常常破音到第2天時仍是如此，當時很想逃離現場，非常尷尬；讓所有工作人員第1天認識或見到我就聽到了破音，真的是形象破裂（滅）！」她坦言當時覺得相當失落，但台前幕後都沒有責備，反而鼓勵她。她又透露與楊千嬅合唱《勇》，是由李玟撮合的，令她感到好激動。她並再逐一多謝與她在節目中合作過的歌手，當中包括葉蒨文、周筆暢 、 糖妹、曾比特等。她還感謝曾志偉鼓勵她參與節目，令她得到一個無價的機會。最後，再次感謝上天賜予這個非常難得的機會：「謝謝讓我經歷這樣的一趟旅程，我很不想離開這個熱鬧的大家庭。但我相信我們一定一定會再相見。」

向葉蒨文林子祥致敬

Gigi於最後一集中，以新生代歌手身份向前輩葉蒨文（Sally）及林子祥（Lam）致敬部分，更是布滿洋蔥，不但致詞的Gigi、台下的Sally和Lam哭成淚人，網民亦大嘆感動，並讚Gigi在《聲生》舞台額外展現了搞笑、跳舞、棟篤笑及演講能力，甚有潛質向「全能藝人」方向發展。

節目上，Sally亦有拿台下李克勤和李健的「年紀」開玩笑，並指當在場所有歌手都是自己的孩子：「我們好像把你們全部都生出來了！」至於出名話不多的阿Lam，甫開口即笑指Gigi是全場唯一說話比自己慢的歌手，之後再以「差不多喇，因為很晚喇，我已經很睏喇！」搞笑地為得獎感言畫上句號。

眼泛淚光當林子祥係爺爺

對於獲香港及內地網民正評，Gigi接受無綫娛樂新聞台訪問時明顯害羞，談及當日自己表現更四度搲頭，十分可愛。她透露於最後一集錄影時哭了很多遍：「我對於呢一日真係好無語，係咁喊唔知點解，非常估唔到我竟然會一日喊咁多次。我上台攞獎時有同千嬅姐一齊喊，我仲攬住佢話『唉吔，真係好煩呀，我仲有歌未唱！』」她續指綵排時其實有成功忍住淚水，可惜正式致敬時卻因Sally姐和Lam老師「破功」：「我見到佢哋喺度喊，我就OK，喊！之後大家都喺度喊，咁我就更加忍唔住Bla Bla Bla。」她感激兩位前輩一路以來對她的痛錫：「有一次我感冒，Sally姐就即刻打電話『你係咪感冒呀？我呢度有啲藥呀。』然後Lam老師會主動過嚟叫我『唔好怕醜，放開啲』。」說到此處，她眼泛淚光說：「佢真係好似爺爺咁。」

她另外還感激了指導她致敬部分的兩名導演，並坦承上台一刻超級緊張：「我真係第一次喺台上講一大堆嘢，仲要係咁有份量嘅詞，係一種出奇同新奇嘅緊張。」對於獲網民大讚有進步，謙虛的她強調是整個團隊的功勞，回港在即的她，坦言不捨「聲生」台前幕後，並大賣關子指自己在慶功宴做了一個「大舉動」：「我本身比較慢熱，但我發現好多人對我好好，佢哋會唔介意同我講嘢，經過呢100日，我收獲咗好多友情。」她透露與台前幕後都有個別影合照留念。