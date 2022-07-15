花姐戥Ian被誤會好慘　解釋Jeremy出唔到歌原因

男團ERROR成員阿Dee、肥仔及花姐出席ViuTV選秀節目《全民造星V》記者會，身為節目監製的花姐，表示每年宗旨一樣，寄望透過節目給港人帶來希望，更指過去幾年製造不少明星誕生，會當作是自己最大的成就。現場播放阿Dee及肥仔4年前參賽照，花姐忍不住讚兩子現時樣貌較後生。兩子將於9月中飛吉隆坡揀卒，MIRROR成員Lokman及AK則到溫哥華站發掘有潛質參賽者，花姐坦言不擔心他們會教壞參賽者，反而會助參賽者發掘技巧及才華。

談到Ian近日因個人修養問題被公司雪藏，雖然今日（15日）有新歌推出，但仍零宣傳，惟同一檔期原定是隊友Jeremy出歌，最終卻無顧延遲，結果此舉引來Jeremy粉絲不滿，群起為炸爆花姐社交網，花姐為此大呼冤枉：「Ian好慘，佢係全隊人中最樹熊嘅，一睇佢就知唔會扭計，識佢咁多年知佢有個唔好嘅缺點，係慢熱同需要時間熱身，所以畀人誤會，其實去年幫佢出自己嘅創作歌，因為有啲嘢延遲咗今年出，Jeremy出唔到歌係因為技術上有少少問題，但過兩日都會出，總之會喺演唱會前出晒歌啦。（Ian有冇因為報道情緒受影響？）佢嗰晚仲傳短訊畀我，話我個樣同態度仲衰過佢，叫我小心啲添，其實佢冇嘢！」在旁的肥仔即發揮搞笑才能，扭Pat Pat向花姐扭計要求出5着歌，令花姐哭笑不得。