馮曦妤6度延期終於擺得成酒　要求老公聽話！

歌手馮曦妤（Fiona）與老公呂華冬（Leon ）2020年底註冊結婚，因為疫情關係，婚宴6度延期，時隔年半，今晚（15日）終於在尖沙咀補擺喜酒，讌請120名來賓。新娘穿着銀色晚裝，低胸露腰十分性感，他們已結婚年半，現場表現Sweet爆，應傳媒要求多次嘴嘴，大晒恩愛。早上他們依足傳統進行接新娘儀式，Fiona稱居住加拿大的媽咪獨自來港，接受隔離為出席婚宴，令Fiona感動到喊：「媽咪一人湊大我哋6個，媽咪嚟到好開心，好幸運，婚宴拖近2年，真係身心疲累。」她笑言媽咪要求老公以後要聽晒老婆話，她即場問老公：「你會唔會？」Leon說：「下世都會。」Fiona冧爆稱老公有85分，因為仍有進步空間。

提到婚宴日期一改再改，他們覺得損失不是金錢，而是多次令期待落空，Fiona說：「朋友話這年半生埋BB，一次過擺滿月都得了，不過她就是想穿着靚婚紗晚裝，覺得人生得一次。」生仔計劃就隨緣。

Leon現職是演員，藝名叫「金神鋒」，原來亦是唱得之人，Fiona特別創作了一首情歌《陪一人終老》，讓老公獨唱，由於防疫措施限制，他們早前花了近一個星期在錄音室錄歌，在晚宴上播出。他們笑言遲些可考慮夫妻檔合唱演出。