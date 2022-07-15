【美女饕廚】熟成牛篇

今日介紹一家位於東涌酒店內的扒房，老公特別預訂了傍晚5:00pm，因為可以在黃昏時間於餐廳外面一起欣賞日落的迷人美景，令人感到說不出的喜悅，有一種平和平靜的感覺，十分享受。

餐廳裝潢雅致時尚，可以隔住玻璃看到廚房，整個團隊合作炮製肉香四溢的菜式，裏面配備炭火烤爐，廚房出面設有熟成肉櫃，嚴格挑選的熟成牛肉，喜歡鋸扒的食家不容錯過。

先來頭盤，是意大利Burrata芝士配番茄濃湯和烤牛骨髓。牛骨髓烤得不夠火候，未能達至外酥內嫩，如烤的溫度高一點、時間再短一點，相信會更滋味。

到主菜了，我們選擇了比較少吃的西班牙牛和愛爾蘭牛。愛爾蘭Salt Moss乾式熟成戰斧牛扒，源自北愛爾蘭創造的一個新概念，把牛肉封閉在鹽苔洞穴內進行熟成，牆壁內放入混合了的特級初榨愛爾蘭海鹽和愛爾蘭海苔，所以得其名Salt Moss，是獨特的工藝，創造了非凡的嫩度和質地，加上陣陣炭香，肉汁極豐盈！

之後是西班牙的伊比利亞牛肉Rubia Gallega，牛的年齡在7到20歲之間，在野外飼養，被認為是世界上最好的肉之一，亦是用乾式熟成以精心控制的條件下令牛扒在儲存時可以休息和呼吸，從而令肉內自身帶有的酵素順利破壞肌肉的結構組織，令肉質蒸發肌肉組織中的多餘水分，這款肉的色澤偏紫色，而脂肪部分呈淡淡蛋黃色，咬下去帶有鵝肝、奶油、香草和堅果的濃郁風味，味道層次豐富，質地非常柔軟細膩，帶甘甜餘韻，極具特色，必試推介。最後的甜品，是棉花糖朱古力蛋糕和香濃芝士蛋糕。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）