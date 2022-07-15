張敬軒打波有實力　細個被老師改名叫Jordan

歌手張敬軒（軒公）獲叱咤邀請參與9月在亞博舉行的《903 AllStar 籃球賽》，他今日以歌星勇士隊隊長現身節目，與DJ隊隊長森美進行球員號碼抽籤大典，軒公揚言對歌星勇士隊的陣容充滿信心，當中看好樂隊Dear Jane成員Tim、MIRROR的姜濤、馮允謙等，更表示他們是眾所周知的籃球猛將或運動高手。

除了對隊員充滿信心，他覺得自己都好有實力，細個已經有踢波的習慣，練得一雙充滿肌肉的小腿。同時亦笑稱自己有參與「七項鐵人」，項目包括每朝起身、落床等運動！之後他又自揭兒時老師為他改的英文名，原來與「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）同名叫Jordan，直言老師也獨具慧眼得悉他的實力！

森美則在節目中提出要求，希望歌星勇士隊能夠與DJ隊交換女隊友，以增加自己隊伍的士氣：「我希望派出DJ隊的小儀跟對方換人，只要有美女坐在我方球場旁邊，足以令對手分心！」作為隊長的軒仔選了9號球衣為自己的幸運號碼，當中被指屬於米高佐敦（Michael Jordan）的「最強號碼」23號球衣，則落在MIRROR成員呂爵安身上，而另一籃球傳奇巨星高比拜仁（Kobe Bryant）的24號球衣，則由ERROR成員肥仔披上！

此外，軒仔獲公司幫他打造及推出HERTZ NFT，相關展覽將於下星期舉行，限量8121個藝術收藏品，擁有者可尊享多重權益福利包括：HERTZ優先參與實體嘉年華暨簽名會、專屬派對、專場線上音樂祭、專用頻道、專屬聯乘產品等。