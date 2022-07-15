張繼聰步入「四十不惑」：很多事情不受自己控制

藝人張繼聰「回歸」樂壇，新歌《一個人的武林》主要隨着他的人生起跌而改變：「這幾年我經歷過一道很困難的人生課題，曾經令我沮喪，但也令我明白人生中的一些痛苦，是無可避免，亦沒有任何解決方法，你只能硬著頭皮去承受，而這個『硬食』的過程，是一個信念的考驗：即使被受指責，你仍能相信自己嗎？」

在阿聰的腦海裏是一片竹林，而自己就像是在林中修行的劍客，他說「武林令人想起鬥爭，腥風血雨，但我的這個武林只得我自己一個，鬥的是自己修為，如何能在經歷一些苦澀後，仍能豪邁地走下去。」他指人有時不需要和他人競爭，我們要贏的最後不過是自己，戰勝自己的軟弱，能夠從不開心之中走出來。

步入「四十不惑」的阿聰認為成熟的好處是能放能收，現在很多事情自己能掌握，不同年青時，很多情緒和很多事情都覺得不受自己控制，能放未必能收，懂收又未必懂放，現在的他感到自己從這個武林中找到一種平衡，他說：「從前的快樂是一個結果，因為一些事發生，所以我快樂；現在快樂對我來說是一個原因，因為我快樂所以我看很多事情都很正面，這就是我在自己的武林中修煉了幾年的功夫。」