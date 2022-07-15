獨闖女子會　玩盡唔後悔

日本AV界嘅女子會系列，講男主角以為可以加入成班女嘅活動一定艷福無邊，但係估唔到呢班囡囡個個都係色中餓鬼，更群起圍攻男方，搞到差啲精盡人亡！不過話分兩頭，能夠一次過受咁多女仔寵幸，又真係此生無悔！

淪為玩物

喺Moodyz出品嘅《小惡魔4人一日後宮中出女子會》中，松本一香、倉本蓳、樞木葵、百瀨飛鳥呢四位女仔活潑可愛又貪玩，最鍾意約埋一齊去酒店開派對，為咗增加樂趣，呢日佢哋約埋後生仔大雄嚟玩，不過大雄嚟到之後就知道大鑊喇，因為同佢哋玩國王遊戲嘅時候，四個女仔係咁要佢剝衫，好快就搞到一絲不掛，最後更上演5人床戰，真係搞到腳都軟！

雙貓夾擊

由片廠癡女天堂推出嘅《情趣酒店女子會由朝到晚中出》入面，木下日葵同森日向子相約正太一齊去酒店飲酒作樂，兩女除咗可愛之外，仲扮到貓女一樣，令正太眼前一亮。兩杯到肚之後，話咁快就上演正題，不過兩女素有默奏，夾擊正太時唔會爭食，一個玩騎乘，另一個就會請食鮑魚，亦由於二女床技高超又夠嗲，令正太爆發完一次之後好快就回到氣再下一城，砌到第二朝天光！

簡評

好多男人都想過一夫多妻嘅生活，不過係咪真係可以和平共處同幸福快樂呢？咁就未必喇！今日為大家介紹嘅女子會系列，就話畀大家知女伴愈多男方愈會變成弱勢喇！當中本仙最鍾意松本一香、倉本蓳、樞木葵、百瀨飛鳥主演嘅《小惡魔4人一日後宮中出女子會》，原因係四位女優都係近年相當活躍又出色嘅小惡魔，演出夠放蕩，尤其係混戰場面更係睇到人慾火上升。