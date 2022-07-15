周杰倫新專輯狂賣過億破紀錄　兒子臭屁撩女聲演成彩蛋

台灣天王周杰倫暌違6年推出的新專輯《最偉大的作品》，自展開專輯預購以來，銷售截至目前已突破482萬張，實體專輯銷售突破19萬張，而於各音樂平台開賣時，以單張30元人民幣(港幣34.8元)計算，粗略估計已銷售1億多人民幣(港幣1億1千多萬），成績亮眼，更是突破樂壇銷售紀錄。

周杰倫今日凌晨時釋出《還在流浪》MV，而其妻昆凌亦有在社交平台支持她，指自己最喜歡的都是這首歌。此MV於Las Vegas搭景拍攝，閃爍的霓虹燈與內心的寂寥形成反差的美感，不知不覺就從深夜拍到天色微亮。MV中的周杰倫是一位旅客，用創作抒發情感、以寫信表達思念。

專輯推出第一日，歌迷已急迫及待聽晒內裡所有歌曲，亦發現當中有「彩蛋」，其中《粉色海洋》這首歌的開頭出現一段可愛小朋友聲音，說道:「Hi~小妞！要上我車嗎？ 嗯~我很帥喔！準備好了嗎？ 要去兜風嗎？」粉絲翻開專輯內工作人員名單，赫然發現這首歌「O.S. -Romeo」， 昆凌也在社交網上證實這段可愛聲音正是兒子Romeo，更配文:「我們的臭屁meo」。

此外，專輯原定7月15日淩晨0:00發行，實體專輯於7月15日同步推出。不過由於新西蘭地區因時差關係，導致新專輯音檔提前曝光，為保障所有預購專輯歌迷的權益，唱片公司已協調即時將所有歌曲上線呢！