脫界甜姐兒鬥型格中性美

今次搵嚟甜美代表Jazlyn Ray同中性美代表Giorgia Soleri嚟個比併，睇吓邊個更有魅力！（互聯網）

有男士認為笑容甜美嘅囡囡夠吸引，亦有男士認為中性打扮嘅女性，性感之餘又型格十足更加迷人，因此今次就搵嚟兩位人氣索女，分別係甜美代表Jazlyn Ray同中性美代表Giorgia Soleri嚟個比併，睇吓邊個更有魅力！

甜美天使

乜嘢叫做「純糖美貌」？即係話囡囡嘅樣貌予人甜到漏嘅感覺，好似Jazlyn Ray就係最佳人辦，佢唔單止笑容甜美，美貌更係令人心動，加上玲瓏浮凸嘅身材，尤其係一對純天然美乳，簡直係天使嘅化身。

喺美國亞利桑那州出生嘅佢，由於喺一個保守嘅家庭長大，讀書時父母唔畀佢參加啦啦隊同打排球，原因係露出大髀太暴露。不過性格反叛嘅佢，屋企人愈反對，佢就愈要做，成年後便偷偷經營OnlyFans頻道，以裸照搵錢嘅同時又能得到滿足感。後來喺人氣脫星Jenna Foxx嘅鼓勵下，2021年移居洛杉磯並投身脫星界，處女作係由Net Video Girls製作嘅《Trying To Make It》，與此同時佢喺經理人公司嘅安排下，開始成人模特兒嘅工作，憑住甜美嘅魅力，成為人氣成人模特兒兼脫界新星。

Jazlyn Ray

出生日期：1998年2月27日

身高：164cm

三圍：35D-25-36

迷人魔力

近年歐洲湧現唔少以中性打扮上位嘅成人模特兒，佢哋唔單止美貌與身材兼備，更重要嘅係佢哋有別其他成人模特兒，散發出型格中性美魔力嘅同時又性感迷人，故成功吸納一眾男女粉絲，其中就有呢位嚟自意大利米蘭嘅Giorgia Soleri。

正如先前所講，以中性形象登場嘅成人模特兒都有個共通點，就係樣索身材正，雖然有人認為長髮先至係王道，只係短髮不但有種清新感，最重要嘅係Giorgia Soleri擁有一對天然巨乳，加上纖腰及美腿，絕對係高質嘅成人模特兒之選。不過佢仲有個特點，就係佢身上為數唔少嘅紋身，對男士嚟講，嘅紋身未必係賣點，只係對擁有大量女粉絲嘅佢嚟講，身上嘅型格紋身，為佢增添唔少剛強魅力，難怪早喺2014年便已出道嘅佢，至今人氣仍然超高！

Giorgia Soleri

出生日期：1996年1月3日

身高：160cm

三圍：36D-24-34

第1回合

鬥樣貌

論樣貌，無可否認Jazlyn Ray同Giorgia Soleri同屬索女級數，前者眼大大加笑淫淫嘅表情，令男士嘅雄激素大量分泌，難怪佢演出嘅四仔每套都有相當口碑。至於後者嘅冷艷味道，加上五官標致同獨特氣質，予人另一番感覺，真係兩個都咁吸引！

第2回合

鬥身材

身材方面，Jazlyn Ray同Giorgia Soleri都擁有一對D Cup天然美乳，而且外形靚得嚟又渾圓迷人，不過要比併的話，Giorgia Soleri嘅36D自然比Giorgia Soleri嘅35D更勝一籌。

第3回合

鬥造型

兩人都各有氣質，只係論造型嘅話，Jazlyn Ray比Giorgia Soleri稍勝一籌，原因係冷艷感嘅Giorgia Soleri，只有着起性感內衣時，先至可以凸顯出中性魅力，不過Jazlyn Ray就唔同，着上娃娃裝萌味爆燈，換上內衣亦性感迷人。

各具魅力

如果純粹從男士角度嚟講，Jazlyn Ray具有勾起男士原始本能嘅魅力，更具有迷人嘅本錢，尤其作為新進脫星嘅佢，嗰種動人感覺，難怪佢能夠火速爆紅。不過以中性美，深得男女喜愛嘅Giorgia Soleri亦有佢嘅迷人之處，加上近年淡出成人模特兒界，轉型做兩性作家，知性美亦係佢嘅賣點之一。