出發2022︱方力申恨搵個伴結婚　陳明憙立志做醫生

由方力申、陳明憙、米雪、羅家英、商天娥等，演出的港台微電影系列《出發2022》之最後一個故事《幸運熊》明日（16日）播出，戲中方力申扮演一名內地中醫，在學術交流會上邂逅陳明憙，後來為了愛情來港發展事業，方力申表示自己在香港土生土長，將來也會繼續在香港發展事業，亦期望找到合心意的對象，在香港組織家庭。

出身醫護世家的陳明憙，爸爸張達倫當年SARS期間殉職，她自小就立志成為醫生想向爸爸致敬，回憶拍攝她體會到醫護人員的偉大，今次初嘗微電影主角，她表示年輕人同樣要對事物保持好奇心：「我剛剛踏入30歲，算是進入奮鬥階段。創作歌曲之外最近亦開始演戲，同時都有繼續做音頻治療師。年輕人可以同時間做多樣自己喜歡的事情，毋須要『框住』自己。」

戲中飾演方力申好友的李炘頤（Alina）一直默默暗戀對方，但怕醜唔敢表白，她自爆中學時也曾有過一段暗戀經歷：「我試過默默暗戀一個男同學5年，但5年間從未跟對方有過對話。嗰時每日朝早我哋會坐同一班巴士，我會從巴士玻璃窗嘅反射，偷望暗戀對象，中學畢業時呢段戀情也完結了。」

羅家英、米雪看過劇本後大為感動，二話不說便答應演出，二人曾在粵劇《帝女花》合演情侶，今次再度合作飾演共渡患難的老夫婦，羅家英說：「米雪演得好好，相當入心入肺，好享受同佢合作，可能大家都已婚，對角色揣摩會較深入。當人年紀大，身體大不如前嘅時候，夫妻會更加互相依賴、互相關懷。我同米雪嘅戲，可以畀大家體會到如水和諧嘅感覺。」