【是日通勝】

農曆六月十八

壬寅年 丁未月 庚午日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

宜：安葬、補塞、成服

忌：大事勿用

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：12、33、40、49

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：易因小事與家人吵架，發脾氣前要想想後果。

金牛座：花時間培養工作以外的興趣，有助緩解壓力。

雙子座：工作量加重，只能硬着頭皮做，敢怒不敢言。

巨蟹座：多展露笑容，你對異性的吸引力將直線上升。

獅子座：遇上難題不要緊，另一半可助你走出困境。

處女座：趁周末接觸大自然，很多趣事等着你去發掘。

天秤座：雜亂環境令心態變得慵懶，是時候整理家務。

天蠍座：愛情運欠佳，處理感情問題切忌拖泥帶水。

人馬座：閱讀有助紓緩心理壓力，讓頭腦變得清醒。

山羊座：盡快把消極想法拋諸腦後，生活才不會變糟。

水瓶座：無精打采，再有趣的事也未能引起你的注意。

雙魚座：小財不出，大財不入！太孤寒會破壞社交運。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）鼠 黑氣重

鼠：是日沖煞，身心狀態欠佳，頭頭碰着黑。

牛：心不在焉，易得罪人，人際關係受影響。

虎：腦筋靈活，話頭醒尾，做甚麼都易成功。

兔：被瑣事弄得焦頭爛額，宜檢討做事手法。

龍：悉心安排周末約會，可令桃花旺上加旺。

蛇：桃花旺，單身者易碰到志趣相投的異性。

馬：身處逆境，易鑽牛角尖，事業運受拖累。

羊：工作運不錯，趁勢加把勁，易取得佳績。

猴：人緣好，跟同事通力合作，可穩操勝券。

雞：才思敏捷，做事果斷，展現才華好時機。

狗：天賜良緣，單身者要把握，脫單不是夢。

豬：鬥志昂揚，事業上不乏發揮所長的機會。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

最受同事們歡迎的星座排行榜

1.天秤座

最厲害之處，莫過於懂得說你喜歡聽的說話；為了跟辦公室裏所有人打好關係，她會顧全大局，不想令你不開心，而且有良好的人際關係會令工作更順利，絕對有希望成為公司裏最人見人愛的人物。

2.巨蟹座

最細心的同事，懂得向你噓寒問暖，又懂得看你眉頭眼額，但不會過分干預你的私事，只會在適當的時候出現，會照顧你的心情，是最有愛心的同事。

3.金牛座

有生活品味的星座，更會出手大方，如旅行歸來時定會買很多手信，與眾同樂，又或者是很懂得吃好東西的他，經常會帶你到不同地方一起尋找美食。

4.人馬座

幽默的態度，口甜舌滑的嘴巴，未必是用來討好你，但興之所至要發表偉論時，說話中會有不少逗人歡喜的笑點。

5.雙子座

多說話少做事，但有雙子座同事在場，氣氛會輕鬆一點，亦可能會有好玩的事情。他會不定時提供不同的辦公室情報，凡有最新的的八卦新聞，一定會立即跟相關同事互相分享，盡力將消息傳開去。

6.獅子座

有點自我中心，需要別人的讚美作鼓勵，為了吸引大家的注意，會勇於表現自我，所以只要你找對方法對付，他一定會願意為你盡力去做。