乘風破浪︱龍虎豹三劍合璧　謝霆鋒現身寸阿Sa普通話差

「龍虎豹」容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）齊集《乘風破浪》，獲師兄謝霆鋒隔空力撐，不過讚美一輪後，卻取笑阿Sa普通話差，事後女方反擊：「請斟酌發言……愛恨就在一瞬間！」

Twins成員阿Sa與阿嬌於內地真人騷節目《乘風破浪》有出色表現，2人的受歡迎程度分別排第3及第5位，成績不俗。昨日一集中，她們齊穿粉藍色仙氣公主裙，與王心凌、張天愛及吳謹言又跳又唱，期間阿嬌向阿Sa獻吻，姊妹情滿瀉。

期間謝霆鋒透過螢光幕驚喜現身，大讚阿Sa與阿嬌演出精彩，阿Sa開心大呼：「你講得太好了，我很感動呀！」不過「一啖沙糖一啖屎」，霆鋒隨即取笑阿Sa的普通話差：「但是阿Sa，這一次你還是做隊長的話，我還是懷疑大家能否聽得懂她的普通話。」阿Sa即反眼說：「我有那麼差嗎？」在後台欣賞演出的容祖兒更嚇了一跳，只笑而不語。事後阿Sa於社交平台上載霆鋒的照片及留言：「感謝大師兄連線拉票，不過……人家普通話進步很多呢！請斟酌發言，不然的話……愛恨就在一瞬間！」似怨氣很重。

偕高大男夜蒲

至於祖兒以「前姐姐」身份出戰，與那英、吉克雋逸等跳唱快歌《信自己》，期間接過那英拋出的啤牌，甚有台型。而「龍虎豹」於宿舍吹水期間，祖兒向穿高腰衫的阿嬌說：「阿嬌，既然條腰返番嚟，唔好畀佢走囉！」阿嬌即摸腰並笑言：「會再瘦啲。」

另外，有網民上載短片，指於長沙某夜店偶遇Twins，見阿Sa穿黑色短身上衣大晒纖腰，身旁還有高大男子同行。