東方日報C1：質疑Ian打尖出歌　Jeremy歌迷圍剿花姐

人氣男團MIRROR成員Ian近日成為「是非之王」，昨日推出新歌，即被隊友Jeremy的Fans圍攻，質疑他硬搶了偶像的出歌檔期。經理人花姐開腔「拆彈」，指Ian新歌本於去年推出，但因種種問題而押後，而Jeremy的新歌則因技術問題稍作延遲，過兩日便會面世。

近日Ian被爆黑歷史，被指因臭脾氣得罪公司，以致在新劇《季前賽》的戲份被削減，而他亦曾埋怨公司未有為他落力谷歌。昨日他推出新歌《Distance》，與同門女團COLLAR「撞期」，雖趕及於本月底演唱會前面世，但公司繼續「半雪藏」，宣傳欠奉，只有經理人花姐在社交網簡單留言：「這段距離曾經令人感到沮喪，但相信大家肯一起踏前，很快就會將二人拉近。」

曾預告月中出歌

新歌被「冷處理」，但仍惹來不少是非，因Ian今次的出歌安排，觸動了隊友Jeremy的Fans神經！由於Jeremy早已預告月中出歌，但一直冇影，最後出歌的反而是Ian，令他們質疑Ian搶了Jeremy的檔期，紛紛到花姐的社交網留言叫她「找數」，更有人寸爆說：「希望你同米米（Jeremy）嘅距離可以拉近啲。」眼見群情洶湧，Jeremy出手撲火，在社交網留下「Soon」一字安撫Fans，指新歌快將面世。

對於近月連串是非，花姐一直未有回應，昨日她現身ViuTV選秀騷《全民造星V》記者會，終開腔逐一「拆彈」。談到Ian被指「臭檔」，她出言護航：「Ian好慘，佢係全隊人中最樹熊嘅，一睇佢就知唔會扭計，識佢咁多年，知佢有個唔好嘅缺點，係慢熱同需要時間熱身，所以畀人誤會。」

解釋有技術問題

至於「搶檔期」一事，她強調只是一場誤會：「其實舊年幫Ian出自己嘅創作歌，但因為有啲嘢延遲咗，今年先出。至於Jeremy出唔到歌，係因為技術上有少少問題，但過兩日都會出，總之會喺演唱會前出晒啲歌啦！」她指Ian心情未受影響，還自爆被對方開玩笑寸「樣衰」，她說：「佢傳短訊畀我，話我個樣同態度仲衰過佢，叫我小心啲添！其實佢冇嘢！」

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