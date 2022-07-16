DSE學生還能趕上升讀英、澳大學嗎？

【特約報道】對比疫情前(2018,2019) 以及 (2020,2021) 年海外升學諮詢量急升60 %，而2022年4月開始的網上諮詢量比以往更多，反映家長和學生更早安排。亦因更多家長和學生提早了安排，較受歡迎的學校和學科會出現無學位，想到海外升學一定把握時機。大地海外升學於7月20 至 24日雲集多所學位課程、大學銜接課程及文憑課程海外院校，舉行線上、線下英、澳、紐、美、加升學展，確保每個學生都有海外升學出路，趕上尾班車！

DSE學生

英國和澳洲仍是香港學生出國留學的熱門選擇，而其升學途徑亦非常簡單易懂，可分為大學直入、大學基礎班及國際文憑三個類別，英國本地擁有多達120間大學，當中有不少高世界排名的大學。澳洲大學排名及教學相當有保證，當中尤以Group of Eight澳洲八大聯盟成員大學特別受香港同學青睞；再加上澳洲宜人的氣候和較接近香港，令到澳洲升學的同學年年遞增!澳洲文憑班近年成為DSE畢業生炙手可熱的課程，因為部分大學的文憑班提供專業課程如物理治療、職業治療等，讓同學只需一年時間，升回該專業科系的大學二年級，節省時間也節省學費，而7月20 至 24日大部份澳洲八大的大學會參與大地海外升學的升學展。

成績未能達到直入要求？

可選擇英國或澳洲大學基礎班或國際文憑，例如世界排名頭100名的Durham，都有開辦基礎班或文憑班，即使你的DSE成績或英文成績未能達到直入要求，也可以透過以上兩個途徑，入讀理想大學。

而澳洲大學的國際學生基礎班發展極為成熟，基本上澳洲所有大學，包括澳洲八大均有開辦基礎班課程，而澳洲亦是世界上第一批為國際學生開設基礎班課程的國家，因此它們在學生及英文支援方面有非常深厚的經驗。

完成中五和HKDSE 221-433的選擇

英國/澳洲大學基礎班 與香港學生同期4年大學畢業!

甚麼是大學基礎班?

課程長度：一年

對象：完成中五/中六(英國大學基礎班對HKDSE要求： 221-433 ; 澳洲大學基礎班對HKDSE要求：最佳5科 約5-11分)

英國大學基礎班英文要求：IELTS 4.5以上/HKDSE英文2以上

澳洲大學基礎班英文要求： IELTS 5.0以上/HKDSE英文2以上

大學基礎班專為國際學生而設，學生可提早在與大學教學模式相近的環境下學習，只要在一年課程完結時達到大學要求，即能升讀大學一年級。

英國的基礎班可分成3類，一種是大學直接開辦，第二種是大學委託教育機構(如StudyGroup、Navitas)開辦；以上兩類基礎班，學生在畢業後只能入讀基礎班的聯繫大學，並不能報讀其他英國大學，其優點是學生在入學時已知道考獲甚麼成績才能升讀其心儀課程。最後第三類基礎班一般由一些私立學院開辦，其特色是學生完成課程後可透過UCAS大學聯招報讀任何英國大學，但缺點是學生升讀大學並沒有保證。

而澳洲只有大學自行開辦基礎班及委託教育機構開辦基礎班兩類型，因此如果同學選擇入讀基礎班，基本上在選擇基礎班時，已經限定了你只能升讀開辦基礎班的聯繫大學，所以必需小心選擇課程與基礎班。另外同學亦要小心留意在升讀大學課程時，會不會除基礎班成績外，需要額外提供英文成績或需要面試!

還趕得切2022-2023升讀英國大學嗎?

英國升學的學生尤其趕急，或許要進入所謂的Clearing階段，但在這階段的學生不保證能獲得學生回覆取錄與否，換來的是大學有機會在這個階段下調入學要求。通常大學下調入學要求最激烈的時候是A-level放榜後(每年8月中)，如果該學系仍有剩餘學額，大學大幅下調收生要求是相當普遍的事。

7月20至24日

大地海外升學 線上、線下英、澳、紐、美、加升學展

一線打開英、澳、紐、美、加升學之門

-雲集多所學位課程、大學銜接課程及文憑課程海外院校

-參展院校包括澳洲八大的明星院校，及QS世界排名Top 200大學

-即時評估入學機會，更有機會即場取錄

-一站式免費「海外升學諮詢+院校面試安排」

時間：上午10時～晚上7時

線上：手機應用程式AllOn 進行 (iOS / Android)

線下地點：旺角彌敦道700號T.O.P. 7樓703室

對象：DSE學生、Asso、HD學生及家長

登記：www.dadi.com.hk

關於大地海外升學

-眾多海外知名學院正式官方代表

-成功協助數以萬計學生出國留學

-協助辦理學生簽證、申請院校、住宿、出發前準備等

-全新Youtube Channel實拍實說by Dadi Education：

長期於英澳進行實地拍攝，將最接近事實的海外升學資訊帶給學生和家長