【百萬同居計劃】港幣118萬狗狗豪宅　一年一造！

有主人愛錫的寵物，的確是寶貝過人類，如果自問銀行存款不是等如零的話，更可以幫狗狗實現置業夢，搶先入住豪宅！

由日本大阪株式会社「文化財構造計画」製作的「犬殿」（Inudono），單聽名字已經豪氣十足，而且供應量極少，一年只造一間，皆因有關方面追求慢工出細貨，狗屋設計以禪宗的風格為基礎，結合傳統神社和寺廟的建築技術，不但找來經驗豐富的宮大工、板金職人、雕刻師、從事文物修復工作的修復工程師監督下製作，就連牌匾上的「犬殿」都找來獲獎書法家藤井碧峰書寫而成，做工精細，製作需時約半年至一年。

在精細的做工之下，選料當然亦絕不馬虎，其以檜木（日本扁柏）、欅木及花崗岩製成，屋頂鋪上銅板，充滿古色古香又暗透奢華感，整體尺寸約寬1,225mm、深1,134mm、高1,191mm，可容納柴犬等中型犬。不過值得一提的是屋頂的銅板在陽光照射下會變熱，因此「犬殿」建議在室內使用，而且主體是以木製成，較易弄髒，對於「豪宅」果然是要小心入住。