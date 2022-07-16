林家謙驚喜現身撐場　賀JNYBeatz首張專輯面世

前樂隊鍵琴手JNYBeatz（楊駿），今晚以Producer Artist 身份推出其首張專輯《ON DA BEATZ》，在上環舉行新碟發布派對，太太帶着一對仔女到場打氣，組合石山街、歌手陳葦璇、Kerryta、Delta T等到場支持，而林家謙更驚喜現身。JNYBeatz專輯收錄的10首歌，9首都與不同的歌手合作，其中一首便是與林家謙合作。

第一張專輯面世，JNYBeatz表示超級緊張，因為今晚他既要負責唱，又要彈琴、結他、鼓和演奏電子音樂演奏，兼顧很多。他稱籌備專輯用了年多時間，10首歌都風格不同，有Hip-Hop、R&B等，與歌手演繹他們未曾做過的樂風。

唯一一首獨唱歌，名為《你是我捱過困境的勇氣》，特別是送給老婆，歌曲正是他的心聲，他說：「唱出做音樂時捱過既困境，因為認識老婆時係做音樂嘅低潮時，寫嘅歌賣唔到，無人賞識，搵唔到食，幾灰心。原本寫嚟係賣畀人但賣唔到，當知道出專輯時不如用番呢首歌，好想用嚟多謝老婆，希望大家珍惜活在當下。」他希望推廣Producer Artist文化，從幕後創作企出來，讓更多人認識他，從而認識他的音樂，問到太太鍾意他 拋頭露面？他表示太太十分支持。