挑戰關卡！極限訓練做Ninja Warrior！

連試玩的Model都對這項極限訓練讚不絕口：「Ninja Force啲障礙物過癮又刺激，一於趁暑假嚟玩餐飽！」（方偉堅攝）

夏天為大地帶來美腿，想有美腿就要操練，但只去健身室做Gym悶唔悶啲？本地鮮見、剛剛完成擴建的元朗錦田Ninja Force就為極限運動愛好者而設，佔地18,000平方呎，靈感來自美國人氣闖關節目《Ninja Warrior》，近20項關卡考驗玩家的平衡力、核心力量及攀爬能力，好玩又刺激，你有膽量挑戰嗎？

源於忍者節目

Ninja Force是全港首個户外極限體能道場，創辦人共投資200萬港元興建，場內所有設施都由美國顧問團隊打造及製作，以求高度還原美國競技節目《Ninja Warrior》及日本長壽節目《SASUKE》內的「忍者運動」。問到創立原因，創辦人表示：「極限體能運動在日本、美國都好受歡迎，澳洲、加拿大及台灣等地亦設有多間室內外道場供運動員練習，馬來西亞政府更曾因應國民肥胖問題而引入這項運動。香港作為國際都會，卻從未設有極限運動的設施及推廣，我們成立Ninja Force是希望香港人也能親身感受到此運動的樂趣！」

難度不一考體能

極限體能運動除講求力量、平衡感、體力及膽量，更需要借助搖擺（Swing）和攀爬（Climb）等混合技巧破關，所以場內設有3種程度賽道適合不同人士，最低難度是「遊樂級」，包括飛越障礙物、攀石橫行、穿越網道和跑酷；難度高一點的「體能挑戰級」有跳躍踏板、海浪圓球、搖盪網陣、升空平板支撐及跑跳三米弧形高牆。想打大佬則有「巔峰競賽級」，包括跳躍梯台、飛彈橫軸、指力板、傾斜搖板、搖擺風葉等，駐場教練Victor指飛彈橫軸為全場最難：「玩家需跳起握緊橫軸，再借此逐級穿越4.5米高的框架，極講求爆炸力及觸桿時機，現在只有5個人能完成！」

即將舉辦比賽

有做運動的小記實測，初初以為是小兒科的關卡，原來殊不容易，不少都要雙手承受自己體重，上半身力量較強會較易闖關。Victor謂7歲以上已可參加練習，課程涵蓋體能訓練及障礙物實地練習，讓學員於短時間內學習正確技巧與安全知識。對於未來發展，創辦人指極限運動除講究體能外，心理質素亦同樣重要，對訓練身心靈均有幫助。另外還會舉辦公開比賽，沿用傳統規則，凡在中途跌落或超過時間完成者即被淘汰，歡迎個人及團體參加。特別一提，場內設有儲物櫃、露天休閒平台及小食與飲品販賣處，美中不足是地點較為偏遠，建議駕車前往。

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地獄級關卡一覽

即睇地獄級關卡難度有幾高，等大家玩前有個心理準備！

源自日本 美國發揚

極限體能節目最早源於日本TBS電視台不定期播放的《SASUKE》，中文又叫《極限體能王》，自1997年秋天播放至今。節目共有4個舞台、18道關卡，每回都有100位選手參加，但通常經過第一舞台只餘十多人，至今僅有4位完成全破壯舉。全世界共有18個國家和地區製作了該節目的國際版本，其中以2009年底開播的美國版《American Ninja Warrior》最負盛名。

同場加映：：知名體能王

無論是哪一個極限體能節目，都鼓勵選手們不斷參與，當中不少均逐年進步繼而突破，多年來造就了許多體能明星。

長野誠：《SASUKE》人氣王，本業為漁夫，為了練習而在家中製作關卡道具，終於在第17回拿下制霸！但隨着年紀漸長，終於在32回宣布引退。

Kacy Catanzaro：《American Ninja Warrior》首位挑戰成功的女性選手，有體操根底所以身體相當柔軟，當然樣子甜美也令她吸引不少Fans，後來曾經轉打摔角。