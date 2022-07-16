新開烘焙店　各國風味出爐

港式腸仔包、菠蘿包或雞尾包我們由細食到大，西式或日式的麵包蛋糕同樣廣受歡迎，近日有不同風格的烘焙店開業，精緻的蛋糕、美味的包點源源不絕，大家又可以繼續試新品。

網店變實體店

網絡的發達，造就了好多人氣網店，網上品牌Soulgood Bakery於7月15日在尖沙咀開設實體店，店子以流心巴斯克蛋糕打出名堂，除了傳統口味，還選用亞洲食材如麻糬、杧果、芋蓉、抹茶等入饌，打造出芝芝莓莓巴斯克芝士蛋糕、獨特的炙燒奶蓋芋泥巴斯克蛋糕、抹茶士多啤梨麻糬巴斯克芝士蛋糕和杧果糯米飯麻糬巴斯克芝士蛋糕，另有生酮版本選擇。除此之外，最近推出的罐裝蛋糕系列，Cereal Killer新鮮士多啤梨果醬及蜂蜜星星脆片等製成，Naughty Banana內有焦糖香蕉及榛子醬，Very Miss You是提拉米蘇口味。店子亦會不定期推出各款蛋糕，粉絲要留意了。

意式蛋糕

講究生活品味的人，除了食物造型夠精緻，餐具或擺設同樣重視。於7月14日在尖沙咀開業的CRUST Italian，會有10多款意式蛋糕選購，Pastiera al Cioccolato內有阿瑪菲柑橘和黑朱古力氣息，冧酒蛋糕Mama’s Baba，每口都有淡淡酒香，進階版的Neapolitan Baba以陳年冧酒或檸檬酒製成，Bronte’s Pistachio Cheesecake滿滿開心果氣息。另外，店子亦有多款從意大利阿瑪菲運來，以人手製作及彩繪上色的陶瓷器皿，如藍色鯷魚橢圓形拼色碟、鯷魚圓柱花瓶和陶瓷小酒杯等，用來盛蛋糕吃，再配美酒，即時提升品味。