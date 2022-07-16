解構IONIQ 5　純電SUV

仍在心大心細，左度右度，諗緊買邊架好的時候，相繼傳來加價消息(不少電動車都加咗價)，令不少車迷後悔訂得太遲。反正就是錯過了，加上即使早着先機的一群訂咗最快都要等2023年中先有車交，倒不如以新價重新審視再扑槌。

近排確係有好幾款電動車都加咗價，包括：話題「風雲車」現代(Hyundai) IONIQ 5。撇除已加價和須等候約1年的交車時間，連掃「2022世界汽車大獎」的世界年度風雲車(World Car of the Year)、世界電動風雲車(Electric Vehicle of the Year)和世界設計風雲車(Car Design of the Year)3項大獎的IONIQ 5，確有不少獨特的設計及配備，勁齊料，好多都唔使加錢另配，始終都係睇高一線。以下一一解構：

規格表

車型：5門5座位電動CUV

鋰離子電池： 72.6kWh

馬達：前及後軸電馬達

最大馬力：306ps

最大扭力：605Nm

驅動：四輪驅動

0~100km/h：5.2秒

續航距離：430km（WLTP）

車身體積：4,635×1,890×1,605mm（長×闊×高）