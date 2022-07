解構IONIQ 5　純電SUV

仍在心大心細,左度右度,諗緊買邊架好的時候,相繼傳來加價消息(不少電動車都加咗價),令不少車迷後悔訂得太遲。反正就是錯過了,加上即使早着先機的一群訂咗最快都要等2023年中先有車交,倒不如以新價重新審視再扑槌。

近排確係有好幾款電動車都加咗價,包括:話題「風雲車」現代(Hyundai) IONIQ 5。撇除已加價和須等候約1年的交車時間,連掃「2022世界汽車大獎」的世界年度風雲車(World Car of the Year)、世界電動風雲車(Electric Vehicle of the Year)和世界設計風雲車(Car Design of the Year)3項大獎的IONIQ 5,確有不少獨特的設計及配備,勁齊料,好多都唔使加錢另配,始終都係睇高一線。以下一一解構:

規格表

車型:5門5座位電動CUV

鋰離子電池: 72.6kWh

馬達:前及後軸電馬達

最大馬力:306ps

最大扭力:605Nm

驅動:四輪驅動

0~100km/h:5.2秒

續航距離:430km(WLTP)

車身體積:4,635×1,890×1,605mm(長×闊×高)