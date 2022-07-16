殺手廢J︱袁澧林唔敢自封女神　同陳海寧爭妍鬥麗

ViuTV新劇《殺手廢J》（暫名）今日（16日）在西貢開鏡拜神，MakerVille行政總裁魯庭暉與「格仔導演」劉諾衡（Mike） 率領一班演員陳湛文（Peter）、袁澧林（Angela）、陳毅燊（ANSONBEAN）、陳海寧、顧定軒和岑珈其等出席。

Peter在劇中飾演一名好怕死的殺手，殺人十分謹慎，傾慕鄰居Angela，他笑言以其瘦削身驅，無想過會有機會演殺手，以前都試過暗戀女仔不敢表白，但就未遇過Angela如此高質女仔。被譽為女神的Angela，不敢自封女神，她說：「唔想自稱女神，有啲尷尬，今次角色同以往有啲唔同，會古靈精怪啲，做小霸王。」她稱角色較跳脫及轉數快，講笑是又靚又叻，劇中又會跟陳海寧爭妍鬥麗。

此劇是格仔導演Mike首次執導劇集，他們都是首次跟導演合作，未見過真人，Angela覺得導演真人好文靜和沈著，未見過他發脾氣，John亦讚導演爽快，思路清晰，他說：「仲要細我一個圈，真係年青有為，佢都大挑戰，佢拍開綜藝轉做拍劇。」

格仔導演Mike透露已拍了10幾日戲，感覺與綜藝是兩回事，仍在適應中，對綜藝很熟練，劇集對他來說是新嘗試，新劇共8集。問到自己會出鏡？他說：「應該難啲，暫時冇。（如果出鏡會打格仔？）如果出鏡要諗吓點做。」Mike透露故事大網早在5年前已構思，向老闆Sell橋，但不成功，今年初他再接再勵，終於獲魯庭暉接納，他說：「劇本係好耐之前嘅idea，報過鮮浪潮短片節，但係完全唔入圍嘅。（終於拍成圓了夢？）我完全冇呢個感覺，因為隔得太耐！（故事微調過？）絕對有，鮮浪潮只係大網，依家內容完全唔係嗰樣嘢。」他覺得做綜藝和拍劇好大分別，開心程度也不同，他說：「不過依家講仲有啲早，等劇出街後才告完成，依家未有好深感受。」