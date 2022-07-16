銅鑼灣花車巡遊︱陳煒熱到底褲濕晒　收視好唔怕晒三點式

視帝郭晉安（安仔）、陳煒、陳曉華及游嘉欣等，今日（16日）出席無綫劇集《回歸》 花車巡遊宣傳，眾人先於起點向粉絲派禮物，之後乘開篷巴士途經銅鑼灣再到終點站，沿途不停向途人揮手，引來群眾歡呼聲，面對酷熱天氣，眾星均曬到紅卜卜兼汗流浹背，狀甚辛苦。

事後安仔與陳煒受訪，穿上透視裝的陳煒笑指頂唔順：「頭先全程企喺度，因為啲櫈晒熱到辣Pat Pat，底褲都濕晒。」安仔亦表示有穿底衫吸汗，問到烈日當空下暴曬是否很辛苦？他說：「有乜辛苦未試過，試過喺橫店開工，熱到隻雞蛋喺地下爆開。（試過中暑？）成日都有臨時演員暈低要抬走，我就會差唔多暈嘅時候飲正氣水，之後瞓半個鐘就冇事。」陳煒亦透露曾於拍劇時中暑。

談到劇集收視，安仔寄望收視繼續上升，問到屆時將如何慶祝？陳煒指不介意三點式上陣，至於安仔又會否泳褲上場？他說：「睇咩年代泳裝啦，泳褲可以，我着樽領。」而將於日內搬新屋的陳煒，就表示剛好近日不用開工，可以專心執拾物品：「我應該下個月先要拍飲食節目，今次你同好多廚藝叻嘅人合作，去做一個藥單出嚟。（安仔喺劇拋鑊都好叻！）咁可以邀請佢。」