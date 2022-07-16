本日日本：率先公開！吉卜力公園有乜好玩？

籌備多年的吉卜力公園（GHIBLI PARK），將於今年11月1日在愛知縣長久手市的「愛．地球博記念公園」內正式登場，雖然尚有不足5個月時間，但已有熱身活動，即日起至10月10日於長野縣立美術館舉辦「吉卜力公園與吉卜力展」，展覽透過各式模型及草稿等，讓大家了解及回顧作為公園總指揮的宮崎吾郎至今的相關工作及作品。主要內容包括介紹放置在「吉卜力大倉庫」的等身大貓巴士及貓巴士房間，還有於《千與千尋》中湯婆婆的辦公室，製作一絲不苟。另外有位於青春之丘上的《夢幻街少女》復古商店「地球屋」，內裏有貓男爵夫婦公仔現身，於展覽上也可看到牠們的模型。另外還有《哈爾的移動城堡》的城堡模型、《千與千尋》中千尋與無面男同坐列車的名場面等，還有重現曾於三鷹之森美術館展出的《安雅與魔女》展，介紹3DCG製作的特色，是吉卜力工作室的突破之作。此展覽是巡迴展，於長野縣立美術館展覽完畢後，會陸續在愛知縣立美術館（展期：10月29日至12月25日）、熊本縣立美術館（展期：明年1月20日至3月26日）、神戶市立美術館（展期：明年4月15日至6月25日）、山口縣立美術館（展期：明年7月15日至9月24日）多個會場輪流展出。