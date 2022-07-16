黃瀅仴拍攝靈異節目出事　吸不順頭痛欲裂敗走現場

J2台一口氣推出15個全新節目，今晚（16日）9點半會播出《鋪鋪Poker》，由郭偉亮（Eric）同方力申主持；接住10點半會有《搵鬼同你瞓》，黃瀅仴繼上次長洲東堤疑似撞到靈體之後，今集再度出事！

黃瀅仴日前拍住J2ers陳國麟（Doniven）去到皇后山廢棄軍營探靈，他們去到有不少靈異傳聞的皇后山舊英軍軍營過夜，希望可以接觸到靈體。節目中趙嘉寶師傅，為他們在軍營安排9隻畫上符咒的雞蛋，話可以吸引靈體附在蛋內。稍後黃瀅仴同Doniven帶住寫有「正荐五方幽靈靈位」的紙製靈牌，吸引靈體陪二人在皇后山過夜。出發前師傅已叮囑二人，不可以打爛雞蛋及萬一出事的應對方法。責任重大黃瀅仴將保存雞蛋的工作，交在Doniven身上，可惜最後都是出事。

黃瀅仴同Doniven在不知道雞蛋擺放位置下，在軍營四處尋找。期間有不少怪事發生，例如他們連續聽到怪異撞擊聲、又「鬼揞眼」地見不到在面前的蛋。最後他們踢爛兼打爛，合共4隻蛋，二人照住師傅所教，下跪道歉。

收集成功後，師傅指示他們帶住靈牌到達棲息地點，拍攝一直繼續。到凌晨差不多4點，當時黃瀅仴表示呼吸不暢順，而且頭痛欲裂。在這番話後不到一分鐘，Doniven忽然聽到怪聲，講了一句「咩聲」之後，位處室內的靈牌，忽然向黃瀅仴方向，飄移了兩呎。二人嚇到大叫、電話都沒有攞，赤腳跑下山。