通靈之王︱伍韻婷封胸零之王　心口掛勇字背後有洋葱

由梁思浩主持的通靈選秀節目《通靈之王》播出後成為網民熱話，有讚有彈，有不少網民指《通》意想不到的帶來笑彈及爆淚位，更可跟ViuTV劇集《I SWIM》分庭抗禮，然而近日談論度最高的真的是以上兩個節目。擔任《通》主持的伍韻婷也人氣上升，網民大讚她表現不錯及反應快，樣子甜美外，由於身材平平無奇，不單是新一代「無綫Flat神」，更被網民玩食字封為「胸零之王」！

身為上屆落選港姐的伍韻婷在美國長大，2019年回流返港當金融分析師，落選後加入無綫，旋即擔任J2節目《陀地外國人》的主持，在節目中常露腰晒腿盡展「鬼妹仔」豪放作風，更不避嫌自嘲身材差！三圍31、22.5、32.5、榮登「無綫Flat神」的她，也以「好扁」來形容身材，因不想有風險而放棄隆胸念頭外，揚言不害怕外間批評：「不要讓負面情緒影響自己的表現！對於眼前的事，就盡力完成，不要讓自己後悔！」

正能量爆燈，勇字掛心口，背後有洋葱位，原來伍母在伍韻婷讀高中時逝世，她認為媽媽在走前應該還有很多事情未完成，故有感應要把握每分每秒，因不會知道自己哪一天會離開。母親的離世，令伍韻婷勇於大膽嘗試及把握機會，做好現在藝人這崗位：「我的人生因為朋友而變得豐富，生命亦因此被賦予許多意義，所以我希望隨着自己接觸更多有趣的人事物，除了能夠為觀眾帶來歡樂，他們也可以把我當成朋友，而不只是一位藝人。」